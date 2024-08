Xô varizes: muito além do que pernas bonitas Como saber se sua saúde vascular é boa ou se precisa de cuidados Como Ser Saudável|Do R7 20/08/2024 - 02h02 (Atualizado em 20/08/2024 - 02h02 ) ‌



Pernas com varizes foto divulgação

Vivemos em em país tropical, onde podemos usar roupas leves e curtas até mesmo no inverno. Eu adoro um vestido ou um shorts. Tenho amigos que só usam bermuda, independente da estação. Mas para usar estas roupas uma coisa é fato: as pernas precisam estar bonitas. E neste caso, eu to falando de não apresentar aqueles vasinhos arroxeados que causam um aspecto muito ruim.

Mas será que o aspecto físico basta para definir que você tem uma boa saúde vascular?

A resposta é NÃO.

Para determinar se sua saúde vascular está realmente em boas condições, o ideal é passar por uma avaliação médica, com angiologista ou cirurgião vascular, para que ele solicite os devidos exames, se necessário.

‌



No entanto, é possível a você avaliar alguns sinais e sintomas que podem indicar possíveis problemas vasculares. Convidamos o cirurgião vascular e endovascular, Dr Adjaldes Moraes Jr, para nos pontuar quais sinais devemos prestar atenção: “Alterações na pele como surgimento de vasos e vasinhos, hematomas espontâneos e manchas. Queixas como dores nas pernas, inchaço e sensação de queimação, também servem de alerta, que algo pode não estar funcionando bem na sua saúde vascular”.

Caso você note um destes sinais, importante procurar ajuda de um profissional que irá te indicar qual o melhor tratamento a seguir.

‌



Embora seja verdade que a ausência desses sinais e sintomas geralmente sugira uma boa saúde vascular, é importante manter a atenção, pois várias condições vasculares podem ser assintomáticas em seus estágios iniciais.

Por isso, é recomendado realizar exames de rotina e consultar um angiologista/cirurgião vascular com regularidade, principalmente se houver histórico familiar de doenças vasculares ou fatores de risco. “Todos pacientes acima de 50 anos, necessitam de um acompanhamento periódico com cirurgião vascular. Não se deve negligenciar a sua saúde vascular, pois a prevenção salva vidas”, alerta o cirurgião Dr Adjaldes.

‌



Dr. Adjaldes Moraes Júnior Cirurgião Vascular e Endovascular Arquivo pessoal

Depois de explicado o problema e como detectar, vem a parte que eu mais gosto deste blog, a prevenção. Aliás, o propósito desta coluna é te levar a ter uma vida mais saudável em absolutamente todos os aspectos. Então bora saber o que fazer para prevenir os indesejados vasinhos e varizes?

- Mantenha uma dieta balanceada: consumir frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras. Reduza a ingestão de gorduras saturadas e alimentos processados, que podem contribuir para o acúmulo de placas nas artérias;

- Pratique exercícios regularmente: atividade física regular ajuda a melhorar a circulação sanguínea, fortalecer o sistema cardiovascular e manter um peso saudável. Caminhada, corrida, natação ou ciclismo são os mais indicados;

- Evite o tabagismo: fumar danifica as paredes dos vasos sanguíneos e aumenta o risco de formação de coágulos sanguíneos.

- Controle a pressão arterial: combinação de dieta balanceada e exercícios físicos;

- Gerencie o estresse: encontre maneiras saudáveis de lidar com o estresse, como algum hobby;

- Mantenha um peso saudável: excesso de peso aumenta o risco de desenvolver doenças vasculares, por diversos motivos;





Tamanha a importância da saúde vascular para nosso organismo, que a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) criou a campanha AGOSTO AZUL VERMELHO com o intuito de informar a população sobre os cuidados e incentivar a prevenção e tratamento.

E a escolha das cores Azul Vermelho para representar o mês de cuidado com a saúde vascular tem um motivo: inspirou-se em como são geralmente representadas as nossas veias (azul) e as artérias (vermelho).

Vamos fazer do Agosto Azul Vermelho um marco de ação pela sua saúde vascular: sair do sedentarismo, parar de fumar, melhorar sua alimentação e marcar sua consulta com um cirurgião vascular que é o médico especializado para tratar e prevenir as doenças vasculares.