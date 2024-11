7 ícones do esporte que estão envolvidos com o universo do vinho Grandes nomes do esporte são apaixonados pelo tema e também se tornaram sócios de vinícolas e produtos Contra Rótulo|Dado LancellottiOpens in new window 26/11/2024 - 16h34 (Atualizado em 26/11/2024 - 16h34 ) twitter

Dwayne Wade e LeBron James brindam o sucesso; ícones dos esportes também são especialistas em vinhos Reprodução Instagram @dwyanewade

Assim como vinhos, eu adoro esportes e as grandes histórias dos seus campeões, mas principalmente daqueles que se superam a cada disputa, a cada gota de suor e que extrapolam seus limites. Hoje trouxe boas histórias de alguns nomes que se envolveram com vinhos:

LeBron James

LeBron James é um especialista em vinhos Reprodução/Instagram/@kingjames

Vou começar por um gigante que curte e entende muito de vinhos, é um dos maiores atletas de todos os tempos e que também é um craque fora das quadras lutando por educação, justiça social e democracia.

Maior pontuador da história da NBA, King James 👑 é dono de 4 títulos da liga 🏆, além de 3 medalhas de ouro olímpicas com a seleção americana🥇. Como os melhores blends, LeBron parece ficar melhor com o tempo e trouxe sabor e equilíbrio para uma das equipes mais tradicionais do basquete, o Los Angeles Lakers 🚀.

O superstar das quadras ama o mundo do vinho e já foi inclusive chamado de “the most vinous player” pela prestigiada revista especializada Wine Spectator. LeBron fala sobre vinho em conferências de imprensa, usa vinhos para apostar com seus amigos e brinda as suas conquistas, preferencialmente com Cabernets. Ele sempre brinda com os amigos Dwyane Wade e Carmelo Anthony 🏀.

‌



Novak Djokovic

Djoko investiu em terras na região vinícola de Šumadija, na Sérvia Reprodução/Instagram/@djokovicwinery

O tenista🎾 profissional sérvio é o atual campeão olímpico com a medalha de ouro em Paris-2024🥇, além do recordista em títulos de Grand Slams da história, com 24 troféus.

Apesar de não beber álcool, Djoko investiu em terras na região vinícola de Šumadija, no seu país de origem. Após várias décadas, a produção de vinho sérvia ressurgiu nos últimos 20 anos, com o nascimento de vinhos cada vez mais refinados de variedades tintas e brancas.

‌



A área adquirida pelo tenista tinha um vinhedo abandonado há de 50 anos, que foi restaurado e se tornou a base produtiva da propriedade Djokovic Winery, administrada pelo seu tio, Goran.

Os vinhos foram bem recebidos por crítica especializada e por pessoas-chave da indústria e devem chegar ao mercado internacional no próximo ano. Um ace de Djoko!

‌



Cristiano Ronaldo

CR7 é, ao lado da irmã, sócio da Champanhe “The 777 Goals” Reprodução/Site Champagne Elma Aveiro

Nascido na Ilha da Madeira, CR7 é um cracaço de futebol⚽️, com 5 Bolas de Ouro, quase 1.000 gols e mais de 1 bilhão de seguidores em redes sociais. Sua família já esteve ligada com a arte da boa mesa, quando sua mãe Maria Dolores e sua irmã Kátia fundaram o restaurante Casa Aveiro em Gramado - inaugurado em 2018, infelizmente fechou em 2020 durante a pandemia de Covid-19.

Depois nasceu o hotel Pestana CR7 na sua terra natal. Agora, sua outra irmã, Elma Aveiro, cria a Champanhe “The 777 Goals” em sociedade com o atacante.

É uma edição de colecionador, produzida com ajuda da vinícola da família Clément Victor, de Champagne na França, com garrafas numeradas de 1 a 777, e preço bem salgado, de 1.777 euros.

A novidade celebra o 777º gol da carreira atingido pelo irmão em 2021, segundo ela “como um novo limite excepcional, superado por um homem excepcional”.

Andrés Iniesta

Iniesta mergulhou no mundo dos vinhos após deixar os campos Reprodução/Bodegas Andrés Iniesta

O cerebral meio-campista do Barcelona e da seleção espanhola de futebol⚽️, que ganhou o “amor infinito” de sua torcida registrado em uma camisa de série limitada♾️, também mergulhou no universo do vinho ao encerrar sua carreira nos campos.

Na verdade, a história da Bodegas Andrés Iniesta começou na década de 90 quando o pai de Andrés, José Antonio Iniesta, plantou 10 hectares de vinhedos na terra natal do jogador, Fuentealbilla, município da província de Albacete, com a esperança de um dia poder fazer os seus próprios vinhos.

O sonho se tornou realidade em 2010, quando a vinícola finalmente abriu suas portas ao público.

Yao Ming

Yao Ming apresenta o seu vinho Reprodução/Instagram/@yaofamilywines

Você lembra do gigante chinês de 2,29m de altura que atuou na NBA com destaque? Depois de se aposentar, o astro membro do Hall da Fama do basquete🏀 lançou sua vinícola Yao Family Wines, em 2011, em Napa Valley, na Califórnia.

Era um sonho antigo que se tornou realidade. A curiosidade é como isso começou a ser materializado: em 2004, o companheiro de equipe de Yao no Houston Rockets, Dikembe Mutombo, lhe ensinou sobre o verdadeiro tesouro de Houston, a churrascaria do Texas.

Com o tempo e após inúmeros jantares, Mutombo apresentou a ele a magia de uma ótima combinação de bife e vinho, e Yao se tornou um aspirante a aficionado por vinhos.

Como Yao diz: “Uma garrafa de vinho compartilhada me lembra refeições chinesas em casa, que são servidas no que os americanos chamam de “Lazy Susan”. A comida é colocada no meio da mesa e compartilhada. Nos EUA, cada pessoa escolhe sua própria refeição, então o vinho é o que une as pessoas. Ele é compartilhado e traz um elemento comum à refeição.”

Os vinhos de Yao vêm sendo bem avaliados, tal qual eram seus tocos e cestas!

Dan Marino

Dan Marino é um dos maiores astros da história da NFL Reprodução/Instagram/@dan13marino

A lenda do futebol americano 🏈 e quarterback do Miami Dolphins e Hall da Fama, Dan Marino, virou vinicultor e cofundou a Passing Time Winery no estado de Washington em 2012.

Ele se uniu a Damon Huard, outro ex-jogador e quarterback da NFL, para criar uma vinícola que refletisse sua paixão compartilhada por vinho e esportes.

“A visão de fazer um vinho verdadeiramente excelente de Washington é algo que Damon e eu compartilhamos há muito tempo, desde que apresentei pra ele algumas garrafas da minha adega pessoal em 1997. Embora existam mais de 900 vinícolas no estado, acreditamos que a indústria ainda está em sua adolescência e queremos fazer parte dela à medida que ela cresce para se tornar a próxima grande região vinícola do mundo.”

Ernie Els

Ernie Els trabalha com vinhos desde 1999 Reprodução/PGA

O famoso golfista profissional sul-africano🏌️, vencedor de torneios internacionais na Europa e nos EUA, desenvolveu um desejo cada vez maior de ter sua própria vinícola durante suas viagens.

Em 1999, ele decidiu materializar sua crescente paixão por vinhos com a criação da Ernie Els Wines, fundada na renomada região de Helderberg, em Stellenbosch, no seu país de origem, e emoldurada por vistas panorâmicas da Cidade do Cabo e da Table Mountain.

Desde a inauguração oficial da propriedade em 2005, o foco tem sido a produção de uma variedade de vinhos premium, com foco especial no Cabernet Sauvignon. O lugar também se tornou uma parada obrigatória de enoturismo.

Além dessas histórias existem muitos outros atletas e ex-esportistas que foram picados por essa paixão. Espaço para novos posts deste blog no futuro🍷🤩!!!

