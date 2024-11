A origem do brinde Da oferenda aos deuses à ameaça de envenenamento Contra Rótulo|Dado LancellottiOpens in new window 29/10/2024 - 17h17 (Atualizado em 29/10/2024 - 17h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quase todas as culturas faziam promessas de honra com copos Reprodução/Instagram/@mestre_dos_vinhos

Este Contra Rótulo também é um lugar para trazer curiosidades...

Normalmente, sempre que temos um copo ou uma taça à mão fazemos um brinde e falamos “saúde” para quem está compartilhando aquele momento conosco.

Você sabe de onde veio o costume de tocar as taças e falar “saúde”?

O início é incerto, cheio de hipóteses e curiosidades. Quase todas as culturas — hebreus, egípcios, gregos, persas, fenícios, saxões, hunos, romanos — faziam promessas de honra com copos. Reis e deuses, pequenas e grandes vitórias, saúde, prosperidade, sorte. Os motivos variavam, mas sempre as pessoas levantavam os copos — e os tocavam 🥂🍷.

‌



A origem do brinde é bastante antiga e incerta Imagem em domínio público

A teoria mais comum era uma espécie de tributo aos deuses desde os povos antigos, na Grécia e Império Romano. Eles derramavam bebida no chão para supostamente saciar a sede das divindades. Pois desde aquela época, o brinde é agregador, um ato de respeito e até gentileza. Quando o anfitrião bebia antes do convidado era sinal de confiança e também selava o fim de disputas e conflitos, com o vencedor dando o primeiro gole para comprovar que não iria envenenar o adversário.

É exatamente nesta suposta ameaça de intoxicação que parece ter se originado a expressão “saúde” nos brindes. Era a garantia de que estava tudo bem e que poderiam beber o líquido!

‌



Divulgação/Instagram/Mestredosvinhos

O costume de bater um cálice contra o outro surgiu depois, com o objetivo das bebidas se misturarem. Caso houvesse veneno, ambos tomavam e acabariam envenenados, o que desencorajava quem quisesse intoxicar o outro.

Muitos povos adotaram o brinde e palavras que remetem à “saúde” – santé em francês, salute em italiano, cheers em inglês e até prost em alemão, que vem de “prosit” ou fique/esteja bem – a partir dessa ameaça de envenenamento.

‌



Em outras versões, as taças subiam ao céu como uma oferenda simbólica aos deuses, e até mesmo bebiam à saúde dos vivos celebrando deuses e mortos.

Nós, só agradecemos... saúde e boa semana para nós🤩🙏🏻!

Para saber mais acompanhe o perfil @contra_rotulo no Instagram e no Threads.

@contra_rotulo_Dado Lancellotti_Brinde_Copyright Dado Lancellotti

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.