Abaixe as velas em sinal de respeito: Grand Bateau é ótimo custo-benefício Este vinho tem ótima história por trás do rótulo Contra Rótulo|Dado LancellottiOpens in new window 25/03/2025 - 15h18 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O "Grande Barco" - Reprodução Site beychevelle.com Reprodução Site beychevelle.com

Muita gente pensa que vinho com história bacana por trás é vinho caro. Essa semana trago um achado custo-benefício que mostra isso de forma diferente. Este rótulo vale a pena conhecer!

Grand Bateau é um ótimo vinho da prestigiada região de Bordeaux, na França, que se destaca pela acessibilidade – custa entre R$ 100 e R$ 150.

Nascido na década de 1980, o vinho é uma colaboração entre o fantástico e famoso Château Beychevelle e a Maison Barrière Frères, braço comercial da Grands Millésimes de France (uma joint venture entre o conglomerado japonês de bebidas Suntory e a francesa Castel), que controla o próprio Beychevelle e outras propriedades.

Sediados no coração do Médoc desde 1932, os Barrières são negociantes de grandes vinhos crus classés bordaleses e ícones de outras regiões do mundo.

‌



Seu portfólio é composto de centenas de marcas das últimas 30 safras, que são distribuídas para mais de 70 países. Grand Bateau faz parte da “Sélection Barrière” e é o resultado da combinação do talento dos seus enólogos com os do famoso Saint-Julien Beychevelle.

O Castelo - Reprodução Site beychevelle.com Reprodução Site beychevelle.com

Beychevelle é uma terra de vinhos e lendas, que surgem baseadas em fatos e depois evoluem, impulsionadas com o tempo e sendo recontadas repetidamente.

‌



Eles nos convidam a sonhar e nos transportam para um passado emocionante: a identidade do seu castelo do século 17 tem inspiração no duque de Épernon, que era um reputado almirante francês com grande influência política e poder.

Conforme os barcos passavam em frente das suas terras no rio Gironde, eles baixavam as velas para mostrar sua lealdade.

‌



Reprodução Site beychevelle.com Reprodução Site beychevelle.com

Este sinal de respeito deu origem ao nome Beychevelle e ao emblema do castelo, um navio com uma proa em forma de grifo. Seu nome vem do dialeto Gascão dessa região e significa “Bêcha vêla” (ou “baisse voile”, “abaixe as velas” em português).

O “grande barco” apresentado neste rótulo é o símbolo do lendário galeão da propriedade. Para quem não sabe, galeão é um tipo de navio com 4 mastros, armado para guerra e frequentemente utilizado no transporte de cargas que possuíam alto valor na navegação oceânica entre os séculos 16 e 18.

Vinho Grand Bateau - @contra_rotulo_Dado Lancellotti_Copyright Dado Lancellotti

O Grand Bateau em questão tem elegância e um caráter harmonioso na boca. O vinho é uma mistura (ou blend) de 🍇80% Merlot e 🍇20% Cabernet Sauvignon. Vale provar a sua versão Grand Bateau White (branco) também. Boas dicas para ter em casa sempre!

Saúde e boa semana🍷!

Para saber mais acompanhe o perfil @contra_rotulo no Instagram e no Threads.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.