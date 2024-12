Conheça os italianos sapateiros das estrelas de Hollywood que amam vinho A família Ferragamo tem duas propriedades que estão entre as mais belas da Itália Contra Rótulo|Dado LancellottiOpens in new window 03/12/2024 - 13h59 (Atualizado em 03/12/2024 - 13h59 ) twitter

Salvatore Ferragamo foi um gênio na criação de sapatos Site Museo Ferragamo

Abre câmera, plano aberto. Fecha câmera. Close em Marilyn Monroe, atriz, modelo e cantora norte-americana, que ficou conhecida como um dos maiores ícones da cultura popular de todos os tempos. Desce câmera, foco nos pés da estrela… como assim?

O que isso tem a ver com esta coluna e com vinho 🤷🏻‍♂️?

O “sapateiro dos sonhos” Massimo Ferragamo foi um visionário e empreendedor nato, que criou uma marca que se tornou um ícone do mundo da moda, com mais de 600 lojas espalhadas em cerca de 100 países. Sua trajetória é um filme — e dos bons — da vida real. E seus herdeiros são donos de super vinícolas.

Mas vamos do começo. Nossa história começa em 1898, na pequena aldeia de Bonito (nome curioso), no interior da Campania, Itália. Nosso aprendiz de sapateiro demonstrou seu talento desde muito cedo. Diz a lenda que certa vez sua irmã estava chorando por não ter sapatos brancos para a sua 1ª comunhão e para surpresa da família, ele mesmo decidiu criar um modelo.

‌



O menino teve sua visão de futuro aos 11 anos; aos 13, abriu uma sapataria simples; e aos 14, em 1912, viajou para conquistar a América e as estrelas de Hollywood, se instalando em Santa Bárbara, na Califórnia, para ficar mais próximo dos estúdios de cinema.

Começou com uma loja de reparos e também fabricava alguns modelos de sapatos sob medida. Com o tempo ficou conhecido em Hollywood e passou a calçar estrelas e celebridades como Ava Gardner, Carmen Miranda, Greta Garbo, Marlene Dietrich, Sophia Loren, Gary Cooper e a própria Marilyn Monroe.

‌



Em 1927, ele voltou para a Itália e se instalou em Florença, onde fundou uma fábrica com 60 artesãos que passaram a fazer todos os sapatos confeccionados à mão — eles chegaram a fabricar 350 modelos por dia.

Esta é uma parte da genial biografia de Salvatore Ferragamo, que desenhou mais de 20 mil sapatos e patenteou cerca de 340 modelos. Ele faleceu em 1960, mas seu legado ficou marcado.

‌



Ferruccio e Massimo Ferragamo nasceram em Fiesole, na Toscana, e perderam o pai quando ainda eram crianças. Foram criados com os outros quatro irmãos pela mãe, a extraordinária Wanda, que deu continuidade aos negócios de Salvatore.

Ambos trabalharam na empresa da família até assumir posições de liderança e, curiosamente, também nutriram o mesmo sonho de ter vinícolas. Por terem nascido na região, sempre estiveram expostos a essa cultura. Além disso, a avó materna produziu vinho na propriedade Viesca, onde passaram várias férias.

Il Borro, uma vila medieval, perto de Arezzo, erguida no século 13 Reprodução/Instagram/@IlBorro

Ferruccio materializou seu sonho mais cedo, em 1993, quando adquiriu Il Borro, uma vila medieval, perto de Arezzo, erguida no século 13 com o propósito de ser uma fortaleza estratégica invencível. Ele a recuperou completamente, plantou vinhas e ainda fez um hotel 5 estrelas que faz parte da cadeia Relais & Châteaux e tem até uma galeria de arte com mais de 500 gravuras.

Castiglion del Bosco estava abandonado antes de ser comprado por Massimo Reprodução/Instagram/@Castigliondelbosco

Com Massimo não foi diferente. Ele gostava do vinho Brunello di Montalcino e quis realizar seu sonho quando retornou à Toscana em 2003. Acabou comprando uma cidadela medieval de mais de 800 anos com castelo e uma preciosa capela do século 14.

Ele se empolgou tanto com as terras que também adquiriu a tradicional propriedade de Castiglion del Bosco, cuja vinha estava em boas condições, mas o lugar estava abandonado há mais de 10 anos.

Massimo o restaurou completamente. O centro habitado, ou Borgo, como chamam os italianos, agora é o corpo principal do resort que ele construiu na encosta da colina e à sombra de lindos ciprestes. Hoje é parceiro do grupo hoteleiro Rosewood e um dos lugares mais exclusivos da região de Montalcino: além da vinícola, eles têm quartos, restaurantes, spa e até campo de golfe.

Castiglion del Bosco hoje é parceiro do grupo hoteleiro Rosewood e um dos lugares mais exclusivos da região de Montalcino Dado Lancellotti

As vinícolas dos irmãos Ferragamo são destinos que valem a pena visitar.

Salute em nome dos sonhos que queremos realizar🍷🤩!

