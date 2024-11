O Julgamento de Paris: a degustação de vinhos mais surpreendente de todos os tempos Degustação colocou a região de Napa Valley no mapa dos melhores produtores de vinho do mundo e virou história de cinema Contra Rótulo|Dado LancellottiOpens in new window 14/10/2024 - 15h23 (Atualizado em 14/10/2024 - 16h57 ) twitter

Chris Pine em cena de 'O Julgamento de Paris' Divulgação

Para manter a linha da semana passada, sobre o vinho batizado em nome do ator e diretor Clint Eastwood, trouxe uma outra história bacana para vocês.

Sempre me perguntam sobre dicas de filmes sobre vinhos.

O filme Bottle Shock ou O Julgamento de Paris, na versão brasileira, conta a história do evento que colocou definitivamente a região de Napa Valley, na Califórnia, nos Estados Unidos, no mapa dos melhores produtores de vinho do mundo. Recomendo muito!

O roteiro relata a ousadia do inglês Steven Spurrier (interpretado pelo ótimo ator Alan Rickman, infelizmente falecido em janeiro de 2016), que tinha uma loja de vinhos em Paris e estava interessado no que acontecia na Califórnia.

‌



Pôster de 'O Julgamento de Paris' Divulgação

Ele resolveu viajar até lá, visitar vinícolas e produtores, selecionar vinhos e promover uma degustação às cegas entre os desconhecidos americanos e ícones da França – para quem não sabe, nesse tipo de degustação as garrafas normalmente estão encobertas e seus rótulos estão ocultos, para estimular uma experiência em que outros sentidos são explorados e os sabores e aromas do vinho são decifrados, sem ninguém saber o que ou a marca que está bebendo.

Spurrier escolheu seis vinhos de uva Chardonnay para confrontar vinhos brancos da Borgonha e mais seis Cabernets Sauvignon para disputar com tintos top e famosos. Convocou nove juízes, todos grandes conhecedores e franceses. Entre eles os donos de produtores muito renomados como os aclamados Domaine de la Romanée-Conti e Château Giscours; os proprietários de dois restaurantes premiadíssimos com três estrelas Michelin; editores de revistas importantes no mundo da gastronomia como Gault-Millau e Revue du Vin, além de outros nomes importantes.

‌



Os Chardonnays foram provados primeiro. Os juízes podiam dar notas até 20 pontos, com o total somado e dividido por nove. O resultado foi um choque para todos – mil desculpas pelo spoiler, mas é uma história real... três dos cinco primeiros eram da Califórnia:

‌



1 – CHATEAU MONTELENA 1973 🏆

2 – DOMAINE ROULOT MEURSAULT-CHARMES 1973

3 – CHALONE 1974

4 – SPRING MOUNTAIN 1973

5 – DROUHIN BEAUNE CLOS DES MOUCHES 1973

6 – FREEMARK ABBEY 1972

7 – RAMONET-PRUDHON BATARD-MONTRACHET 1973

8 – DOMAINE LEFLAIVE PULIGNY-MONTRACHETLES PUCELLES 1972

9 – VEEDERCREST 1972

10 – DAVID BRUCE 1973

Os resultados dos tintos seguiram surpreendentes e espantaram o mundo:

1 – STAG’S LEAP WINE CELLARS 1973 🏆

2 – CHÂTEAU MOUTON-ROTHSCHILD 1970

3 – CHÂTEAU MONTROSE 1970

4 – CHÂTEAU HAUT-BRION 1970

5 – RIDGE MONTE BELLO 1971

6 – CHÂTEAU LEOVILLE-LAS CASES 1971

7 – HEITZ MARTHA’S VINEYARD 1970

8 – CLOS DU VAL 1972

9 – MAYACAMAS 1971

10 – FREEMARK ABBEY 1969

O encontro aconteceu em 24/05/1976, há 48 anos. Vejam o registro original que a revista americana Time fez na época.

Matéria da Time sobre O Julgamento de Paris Reprodução

O Château Montelena se consagrou e essa boa biografia virou filme em Hollywood. No elenco, outros atores famosos: Bill Pullman, como Jim Barrett, dono de Montelena, e o “capitão Kirk” Chris Pine, como Bo Barrett, seu filho.

Chateau Montelena Dado Lancellotti

Veja aqui uma réplica da garrafa vencedora que está na vinícola. A original está no Museu Nacional de História Americana do Smithsonian.

@contra_rotulo_Dado Lancellotti_Chateau Montelena 1973_Copyright Dado Lancellotti

O resto é história, pois a partir desse momento, os vinhos californianos chamaram a atenção do planeta para sua qualidade 🍷!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.