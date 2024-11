Message in a Bottle: conheça os vinhos do cantor Sting Garrafas têm os nomes de músicas icônicas do vocalista do The Police Contra Rótulo|Dado LancellottiOpens in new window 21/10/2024 - 14h55 (Atualizado em 21/10/2024 - 15h23 ) twitter

Trudie e Sting com um de seus vinhos Reprodução/Instagram/@ilpalagiointuscany

Sabia que o cantor Sting produz vinho? Pois antes de contar essa história preciso passear por dois momentos marcantes, que fizeram este post mais especial!

Perambulando por Siena em 2002, me encantei por uma daquelas ruazinhas charmosas (e estreitas) que brotava da fabulosa Piazza del Campo. Tal qual um oásis no deserto, encontrei um restaurante local incrível: ótima comida e serviço muito carinhoso.

Cartão-postal do Il Palagio, de Sting e Trudie Reprodução/Instagram/@ilpalagiointuscany

Uma pequena aglomeração dentro da casa chamou atenção. Surpresa: Sting jantava em uma mesa vizinha e atendia a todos com paciência. Independentemente do choque (bom), foi nesse dia que me contaram sobre o projeto que ele mantinha na região de Chianti na Toscana. Corta!

Sting - All This Time Reprodução

Conhece o álbum All This Time? Foi gravado e filmado em 11 de setembro de 2001 na Villa Il Palagio, o tal projeto que Sting estabeleceu ali pertinho. Ele organizou um show para um público super selecionado, mas naquele mesmo dia ocorreram os ataques terroristas nos Estados Unidos. O concerto foi dedicado a todos aqueles que perderam suas vidas. É emocionante! Próximo capítulo...

‌



Il Palagio - Sting Reprodução/Instagram/@ilpalagiointuscany

A Tenuta Il Palagio é a casa de verão de Sting e sua esposa Trudie nas últimas duas décadas. O casal transformou o lugar no seu santuário e em uma experiência única de hospedagem, com vila e casas de hóspedes que podem ser suas por alguns dias.

A propriedade vem colhendo nas suas terras, produzindo e engarrafando seus próprios vinhos desde meados de 1500. A partir de 2000, Sting e a companheira replantaram 11 hectares de vinhedos. Nasceram 4 tintos: ⭐️Message in a Bottle, ⭐️Casino delle Vie, ⭐️Sister Moon e ⭐️When We Dance.

‌



Il Palagio - Terraço Reprodução/Instagram/@ilpalagiointuscany

Destaque para o blend Message in a Bottle, que homenageou a icônica música que fala da necessidade humana de se conectar. A canção fala de um náufrago perdido em uma ilha, que envia uma mensagem numa garrafa com a esperança de receber ajuda – a rolha tem até a inscrição SOS.

Um ano depois, ele sente que precisa de amor. Pouco tempo depois, encontra “1 milhão de garrafas” na praia, descobrindo que há mais pessoas como ele. Não existe maneira melhor de saborear uma deliciosa garrafa do que com quem gostamos.

‌



Para acompanhar, podemos dançar no sabor do Chianti When We Dance, a canção que é uma poesia romântica que fala de amor profundo e incondicional.

Message in a Bottle e When We Dance, vinhos da vinícola de Sting Dado Lancellotti

Bons vinhos, muito acessíveis, que são embalados pela voz do seu criador, que canta na adega.

Quem sabe você não tem a sorte de assistir ao vivo😉!

Salute, salute🍷!

