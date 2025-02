Sabia que Donald Trump tem uma vinícola? Veja essa história e conheça também mais 7 presidentes americanos que curtiam vinho Contra Rótulo|Dado LancellottiOpens in new window 20/01/2025 - 11h57 (Atualizado em 20/01/2025 - 11h57 ) twitter

Reprodução Instagram @erictrump Reprodução Instagram @erictrump

Hoje, dia 20 de janeiro de 2025, Donald Trump toma posse como o 47º presidente americano 🇺🇸, em seu 2º mandato como líder da maior potência econômica do mundo. Meus editores pediram uma coluna sobre a vinícola que Donald Trump criou na Virginia, onde produz os seus Trump Wines. Já vou falar sobre a propriedade.

Antes disso, conheça outros 7 presidentes dos Estados Unidos que gostavam muito de vinho:

share George Washington Presidente George Washington Wikimedia Commons

1. GEORGE WASHINGTON (1789–1797)

O líder dos pais fundadores que ajudaram a criar a nação adorava o vinho Madeira de Portugal, que bebeu durante toda vida. Ele também gostava de tomar champanhe, como comprova o site da propriedade de Mount Vernon, a imponente casa localizada na Virginia, onde ele viveu com a esposa Martha: “Em 1793, como presidente, Washington comprou 485 garrafas de champanhe e Borgonha, o que lhe custou US$ 355,67”. Washington tentou fazer seu próprio vinho em Mount Vernon algumas vezes, mas teve só sucesso a frente de uma destilaria, que foi uma das maiores do país na época. Além disso, tinha interesse em cerveja e chegou a produzir uma versão menos alcoólica que as outras cervejas da época.

‌



2. JOHN ADAMS (1797–1801)

Seu sucessor iniciava seus dias com uma jarra de cidra forte no café da manhã, um hábito que desenvolveu em Harvard. Diz a lenda que ele bebia de tudo um pouco durante o dia e terminava suas jornadas com 3 taças de Madeira, que ele amava. Uma curiosidade: em 2017, o Liberty Hall Museum de Nova Jersey, que está instalado em uma casa histórica carregada de história política, descobriu “três caixas de Madeira de 1796 e cerca de 42 garrafas da década de 1820”. Várias dessas bebidas tinham sido encomendadas para comemorar a posse de Adams.

‌



3. THOMAS JEFFERSON (1801–1809)

Jefferson é constantemente considerado o primeiro conhecedor de vinhos da América e uma frase sua sobre o tema ficou famosa: “em nada os hábitos do paladar têm influência mais decisiva do que em nosso gosto por vinhos”. Antes da Guerra Revolucionária, ele bebia especialmente Porto, Xerez ou um tinto. Entretanto, tudo mudou quando foi à França em 1784 e se apaixonou pelos Borgonhas, Bordeaux, Champanhes e Rhônes. Jefferson passou a importar as garrafas francesas, além de seleções especiais de outros países produtores, como Portugal e Itália. Diziam que se tornou um colecionador, com mais de 10 adegas durante a vida, além de grande apreciador dos vinhos do mundo.

‌



4. JAMES MONROE (1817–1825)

A paixão de Jefferson pelo vinho influenciou muitas pessoas, incluindo James Monroe, o 5º presidente. Há registros que dizem que Monroe inclusive recebeu uma carta de Jefferson após sua posse, com sugestões de vinhos e quantas garrafas o novo presidente deveria ter sempre disponível – “uma garrafa para cada 3,5 pessoas”. A história comprova que Monroe seguiu o conselho, mas com final bizarro: sua administração foi abalada por um escândalo quando 1.200 garrafas de vinho importado foram faturadas ao Congresso como mobília.

5. ULYSSES S. GRANT (1869–1877)

Grant era um beberrão conhecido e levou esse hábito para a Casa Branca. Na época, os presidentes eram responsáveis ​​por pagar suas contas de entretenimento. Em várias situações, seus jantares lhe trouxeram despesas de 2 mil dólares somente em champanhe. Quando seu mandato chegou ao fim, ele estava com uma enorme dívida.

6. RONALD REAGAN (1981–1989)

O presidente mais Hollywoodiano de todos os tempos, que curiosamente foi responsável por aumentar a idade para beber de 18 para 21 anos, era uma super fã de vinhos e tinha uma ampla adega na sua casa, com garrafas prestigiadas e antológicas, como os Châteaux Lafite Rothschild 1947 e Haut Brion 1947. Ele também foi responsável por levar os vinhos da Califórnia para a Casa Branca e servi-los em jantares de estado. O que fez as vendas de alguns produtores dispararem.

7. BARACK OBAMA (2009–2017)

A casa da família Obama em Chicago tem uma adega com capacidade para mil garrafas. Não se sabe se estaria cheia ou não hoje em dia. Mas os Obamas demonstraram desde a noite da eleição que gostavam do espumante Graham Beck Brut NV e também do vinho tinto Peza do Rei, da Cachin Wineries da Espanha, que se tornou impossível de ser encontrado depois de ser apelidado de “vinho de Obama”.

Reprodução Site Trump Winery Reprodução Site Trump Winery

Voltando à TRUMP WINERY, trata-se de uma das maiores vinícolas da Costa Leste. O republicano comprou a fazenda do alemão-americano John Kluge, bilionário e mega-empresário do ramo de comunicações. Quando ele faleceu em 2010, deixou 2 mil hectares de vinhedos em Charlottesville, na Virgínia, em um terreno vizinho ao memorial de Thomas Jefferson, que teve que ir a leilão de execução hipotecária, e foi arrematado em 2011 pela família Trump pela pechincha de 6,2 milhões de dólares. A vinícola, que já existia desde 1999, ficou sob o comando de Eric Trump, filho do empresário-presidente eleito. Em 2013, a publicação Wine Enthusiast destacou Eric como “Estrela em Ascensão do Ano”.

Reprodução Site Trump Winery_Vinhos Reprodução Site Trump Winery

A Trump Winery produz espumantes; vinhos brancos de variedades como Chardonnay, Sauvignon Blanc, Sémillon e Viognier, além de tintos a partir de Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon e Malbec. O lugar também tem um luxuoso hotel para os interessados em visitá-los!

Cheers 🍷!

Para saber mais acompanhe o perfil @contra_rotulo no Instagram e no Threads.

