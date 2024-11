Vinhos de caveira São os vinhos argentinos feitos em homenagem ao Dia dos Mortos Contra Rótulo|Dado LancellottiOpens in new window 11/11/2024 - 18h49 (Atualizado em 11/11/2024 - 19h33 ) twitter

Vinho homenageia a tradicional festa do Día de los Muertos Dado Lancellotti

Você já ouviu falar do Día de los Muertos (ou Dia dos Mortos) ☠️?

Trata-se de uma comemoração que ocorre todos os anos no começo de novembro no México e em outros países da América Central, como Guatemala, El Salvador e Honduras. Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, é uma tradição que celebra a vida, homenageando os mortos que visitam os vivos e são recebidos com festa, oferendas e comida farta, valorizando sua memória e presença.

Diz a lenda, que remonta a cultos antigos realizados pelos astecas, maias e outros povos, que festejavam a vida dos seus ancestrais com “Calaveras”, espécies de caveiras pintadas e decoradas de modo artístico. Os crânios dos mortos eram guardados como um troféu e usados nestes rituais. Com a chegada dos espanhóis na América e a influência católica, os costumes foram fundidos também com os Dias de Todos os Santos e de Finados.

Festa do Dia dos Mortos celebra a vida, com oferendas, maquiagens e comida farta Reprodução/mobilestyles.com

Pois a vinícola boutique argentina Vinyes Ocults escolheu essa inspiração para sua irreverente (e bonita, porque não?!) identidade. Segundo o jovem enólogo Tomás Stahringer, a caveira em forma de máscara surgiu de um ditado asteca e significa “a possibilidade de enxergar o mundo através de olhos imaginários”. Existem rótulos em papel e até um feito em metal para o top da vinícola, seu Gran Malbec.

Vinícola boutique argentina começou com produção pequena, e hoje brilha e tem aclamação da crítica Dado Lancellotti

Stahringer trabalhou nas tradicionais Trivento (Concha y Toro) e Nieto Senetiner. O embrião deste projeto surgiu em 2007, literalmente, como uma adega garagem na casa de seus pais em Godoy Cruz, Mendoza. Ele produziu inicialmente apenas 2 barris com uvas de vinhedos de alta qualidade e dos próprios tanques de fermentação. A resposta dos clientes foi incrível: a produção inicial de 500 garrafas se esgotou em 2 meses. Na época, ele conciliava o tempo com sua atividade diurna, na Bodega Polo, que assumiu em 2008, e está até hoje.

Entretanto, foi apenas após uma experiência na Catalunha, Espanha, em 2014, que ele teve a iluminação para sua marca. O nome Vinyes Ocults vem do catalão e significa “vinhedo oculto”. Já nasceu brilhando e com aclamação da crítica especializada.

Vinhos bem feitos, que surgiram na notável área do Valle de Uco e aos pés da Cordilheira dos Andes.

Um vinho de caveira💀🍷🤩!!!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.