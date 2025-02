Você conhece o Mestre dos Vinhos? Um jogo de tabuleiro em que você aprende brincando sobre vinhos Contra Rótulo|Dado LancellottiOpens in new window 28/01/2025 - 14h35 (Atualizado em 28/01/2025 - 14h35 ) twitter

Reprodução Instagram @mestre_dos_vinhos Marcos Gomez

Você sabia que a origem dos jogos de tabuleiro remete há cerca de 5.000 anos e às primeiras cidades do Egito e da Mesopotâmia?

O jogo Mancala, de origem africana, é considerado um dos mais antigos; o Jogo Real de Ur, de origem mesopotâmica, é um jogo de transporte de peças e também foi um dos pioneiros. Dos que temos mais familiaridade hoje em dia, o xadrez foi inventado no século 6.

Inicialmente, esses tipos de jogos eram utilizados para fins educacionais, mas com o passar dos anos – e séculos –, se tornaram uma forma de entretenimento.

No Brasil, os jogos de tabuleiro resgatam a memória afetiva de toda uma geração, que desde a década de 1980 se divertiam em partidas de Banco Imobiliário, Detetive, Jogo da Vida, War, Batalha Naval, entre outros.

Com a invenção dos jogos eletrônicos e dos videogames, eles perderam força, mas nos últimos anos parece ter surgido uma onda nostálgica em que voltaram a figurar entre as preferências de várias famílias brasileiras.

Pois para vocês que sempre me perguntam sobre dicas sobre vinhos e como aprender mais sobre o tema, a novidade é que agora você também pode mergulhar e aprender sobre este universo brincando com o MESTRE DOS VINHOS.

Trata-se de um jogo de tabuleiro super lúdico e que resgata as boas memórias, neste caso olfativas e degustativas. Diversão garantida em que os jogadores provam vinhos às cegas - para quem não sabe, nesse tipo de degustação as garrafas normalmente estão encobertas e seus rótulos estão ocultos, para estimular uma experiência em que outros sentidos são explorados e os sabores e aromas do vinho são decifrados, sem ninguém saber o que ou a marca que está bebendo.

O MESTRE DOS VINHOS foi criado pelo Marcos Gomez, jornalista, publicitário, fotógrafo e um estudioso do tema, das suas nuances e dos seus sabores. Gomez estudou muito sobre a vinicultura, se informou e se aprofundou nessa “nossa” paixão ao ponto de ter uma iluminação✨⭐️. Depois de inúmeras degustações, resolveu criar um jogo de tabuleiro muito bem fundamentado que facilita a vida de quem quer aprender e, mais do que isso, é muito divertido.

Já pude jogar várias vezes e posso garantir que é sensacional, viciante e possibilita inclusive que pessoas de vários níveis de conhecimento sentem-se juntas e interajam desfrutando. O conhecimento é compartilhado e, em meio a boas garrafas de vinho, cada um pode evoluir no seu entendimento sobre o assunto.

Reprodução Instagram @mestre_dos_vinhos - TABULEIRO Marcos Gomez

Existem 2 versões do jogo, BRANCOS DO MUNDO e TINTOS DO MUNDO. Em ambos, o objetivo é ser inclusivo, derrubar mitos e desvendar os segredos por trás das botelhas em uma dinâmica simples e muito intuitiva, reunindo amigos e familiares em torno de boas conversas e incentivando a descobrir os mistérios de cada uma.

Existem desafios simples, como o do Confrade, e o de Sommeliers, para pessoas mais avançadas e profissionais. Cada jogador deverá levar uma garrafa de vinho de 750ml, que será provada pelos seus competidores sem que ninguém saiba qual é o vinho.

Pode-se jogar individualmente ou em duplas, e eles deverão disputar para identificar a idade do rótulo, teor alcoólico, uvas, país de origem e personalidade, entre outras coisas.

O MESTRE DOS VINHOS é o jogador com maior pontuação ao término de todas as rodadas🏆🥇. Um jogo intuitivo para apaixonados pelo mundo da viticultura aprenderem juntos e desafiarem-se brincando👌🏻. Vale muito à pena conhecer e jogar!

Saúde e boa sorte a todos 🍷🍷🍷🍀.

