A primeira confraria feminina de cerveja do Brasil é belo-horizontina e completa 17 anos Grupo que se reúne mensalmente para estudar sobre a bebida prepara grande evento BH para celebrar o aniversário e o universo cervejeiro

confece bh Grupo de melhores se uniu a partir do amor pela cerveja (Divulgação / Confece / Gustavo Xingú)

Tem médica, jornalista, vendedora, empresária, bioquímica e administradora. Dez mulheres com estilos de vida diferentes se reúnem em Belo Horizonte, há 17 anos, para estudar sobre cerveja. Elas formam a Confece, a primeira confraria feminina de Cerveja do Brasil.

A história começou em março de 2007, durante um evento cervejeiro no tradicional restaurante alemão Haus Munchen, e dura até hoje com encontros mensais em que o grupo analisa estilos da bebida e faz harmonizações.

Os 17 anos recém-completados vão ser comemorados em grande estilo e, claro, com muita cerveja, neste sábado (13), no restaurante Paladino, na região da Pampulha. A festa terá mais de 150 rótulos de cervejas selecionadas rigorosamente integrantes da Confece. As opções vão das mais leves às mais fortes.

“Trata-se de uma oportunidade para o consumidor provar as bebidas antes de comprar o produto no supermercado. Nossa dica para os cervejeiros e cervejeiras de plantão é beber menos, e melhor”, comentou Jaqueline Oliveira, membro da Confece, professora e CEO da Escola Mineira de Sommelieria (EMS).

Além de pratos do próprio Paladino, o público vai ter disponível receitas de 30 conhecidos restaurantes da cidade. Tudo liberado no valor do ingresso. DJ e banda ao vivo completam a festa.

Serviço:

Confece - 17 anos

Data: 13/04/2024

Horário: 15h

Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/confece-17-anos/2244952

