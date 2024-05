Cão bombeiro de BH que ajudou em resgates do RS gosta de esportes radicais e tem rotina de treinos Logan, aos 4 anos, tem currículo de dar inveja canina; conheça a rotina

Longa pratica esportes radicais com a tutora (Arquivo pessoal / Luana Maressa)

Logo nos primeiros dias da operação de resgate das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, o Governo de Minas Gerais enviou uma tropa do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil para ajudar na missão.

Dentre as dezenas de agentes, estava Logan. Com pouco mais de quatro anos de idade e de corporação, o cão bombeiro tem um currículo de dar inveja canina. Ele é especialista em desastres.

O pastor alemão cinza chegou ao Corpo de Bombeiros com quase 60 dias de idade. Desde então, ele é tutorado pela cabo Luana Maressa, que foi responsável até pelo treinamento dele. Dentre as práticas repassadas, estão: como agir em áreas de deslizamentos, como se comportar em meios com muito barulho, como em aeronaves e, é claro, como realizar buscas mais precisas.

O treinamento deu tão certo que Logan ajudou a identificar o local onde havia corpo de vítimas em meio aos escombros no Rio Grande do Sul, contrariando o local sugerido pelas testemunhas.

Logan vive com a cabo Maressa. Quando a militar está de folga, o cão bombeiro também é liberado do expediente. Nos dias de folga, ele gosta de passeios ao ar livre e esportes radicais com a tutora. Se a programação incluir cachoeiras e standup paddle, a animação é ainda maior.

Eu foi ao batalhão conhecer um pouco mais da rotina do herói de quatro patas. Assista abaixo:

