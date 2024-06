Desafio de cortes, aula de afiação de facas e esgrima renascentista movimentam evento em BH Feira gratuita no Mercado Novo vai explorar o universo da cutelaria, arte de produzir objetos cortantes e perfurantes; veja como participar

Vitor Galery realiza cutelaria artesanal em BH (Arquivo pessoal / Vitor Galery)

Um dos pontos altos da programação é o desafio de cortes. Nele, os participantes vão passar por três bancadas para testar a afiação das facas preparadas por eles mesmos. A disputa intensa será acompanhada pelo público.

Uma apresentação de esgrima renascentista promete surpreender o público com movimentos do combate que usa uma espada.

E quem tiver interesse de aprender a afiar com um grande profissional do mercado, pode participar do workshop de afiação de facas.

Cutelaria é o nome dado ao ofício de quem faz objetos cortantes e perfurantes, como facas, cutelos e espadas.

A feira vai reunir especialistas no assunto de todo o Brasil. Será uma ótima oportunidade para mergulhar neste universo cortante e comprar peças exclusivas. A entrada é gratuita, assim como a participação nas atividades.

Veja mais sobre o universo da cutelaria no quadro R7 no MGR:

Programação:

Dia 08/06

10h: Forjamento de facas

11h: Workshop afiação de facas

12h: Esgrima renascentista

13h: Desafio de corte

14h: Workshop afiação de facas

15h: Forjamento de facas

Dia 09/06

10h: Forjamento de facas

11h: Workshop de afiação

12h: Esgrima renascentista

13h: Desafio de corte

14h: Workshop de afiação

15h: Forjamento de facas

Serviço:

3ª Edição Feira Mineira de Cutelaria

Local: Mercado Novo (Av Olegário Maciel, 742 - terceiro andar, Centro, Belo Horizonte)

Data: 8 e 9 de junho

Horário: 10h às 15h

