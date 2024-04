Da Loira do Bonfim ao Fantasma da Serra: museu retrata lendas urbanas de BH Exposição com entrada gratuita mescla a história da fundação da cidade aos causos que marcam o imaginário popular

Quando me mudei para Belo Horizonte, na época da faculdade, um fato me chamou atenção: a lenda da "Loira do Bonfim" era bem conhecida entre os 'nativos' da cidade.

O causo foi melhor ilustrado na minha mente quando conheci o tradicional bairro Bonfim, que dá nome à lenda. Localizado na região noroeste, ele abriga o cemitério mais antigo do município, inaugurado junto com a então recém-construída capital mineira, em dezembro de 1827, ou seja, há 126 anos.

A história é curta. Ela se resume aos rumores de uma mulher loira que seduzia homens e pedia que eles a levassem à casa dela, no bairro Bonfim. Chegando lá, eles descobriam que o endereço era do cemitério e que a mulher seria um fantasma.

O enredo sofre algumas variações de acordo com quem o conta, mas a fábula é tão conhecida que já faz parte da história da cidade. Tanto é que é contada em um museu, o Memorial Minas Gerais Vale, na Praça da Liberdade.

A narração acontece na sala História de Belo Horizonte, que como o nome indica, retrata o surgimento da capital mineira. Entre os fatos históricos iniciados no século 19, há sempre uma lenda urbana que ronda o imaginário popular belo-horizontino.

A "Loira do Bonfim" não é a única a marcar presença. Maria Papuda, o Fantasma da Serra e o Capeta da Vilarinho são outras entidades que também dão o ar da graça na exposição.

O ambiente foi montado em uma sala que abrigou a sede da antiga Secretaria de Estado da Fazenda, no século 19. Os móveis originais da época ajudam a criar um clima histórico.

A exposição faz parte do acervo fixo do Memorial. A entrada é gratuita, como a gente gosta. Se for visitar, vá preparado para surpresas. Além disso, há diversas outras salas com obras fixas e temporárias para conhecer. Vale dedicar um tempo por lá.

Memorial Minas Gerais Vale:

Endereço: Praça da Liberdade, 640 - Savassi, Belo Horizonte - MG.

Entrada: gratuita (não é necessário agendar e nem retirar ingresso)

Horário:

Quartas-feiras, sextas-feiras e sábados: das 10h às 17h30

Quintas-feiras: das 10h às 21h30

Domingos: 10h às 15h30

Mais informações: www.memorialvale.com.br/pt/

