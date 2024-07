Aprenda a fazer leite condensado caseiro: é rápido e econômico Hoje uma receita rápida para economizar e se deliciar com um pouco menos de culpa. Essa é uma dica de preparo super fácil e que deixa um sabor especial nas suas receitas

Fit e gostoso, pronto para qualquer receita

Sabe aquela pipoca com leite condensado para a hora do lanche? Ou uma colher de leite condensado após o treino na academia? E que tal fazer essa delícia em casa e com menos calorias? Eu sou apaixonado por essa receita. Leite condensado caseiro que pode ter o sabor que você quiser. Como?

O DiFato, Tudo Importa te ensina a fazer essa receita que é prática e vai te fazer economizar.

Ingredientes:

2 xícaras de leite em pó (usei o desnatado com menos gordura)

¼ de xícara de eritritol

½ xícara de água quente

Bata todos os ingredientes no liquidificador por 4 minutos.

Preparo:

Misture tudo e bata no liquidificador por cerca de 4 minutos.

Coloque em um pote de vidro com tampa e leve a geladeira entre 4 e 6 horas.

Está pronto. Pode ser usado em qualquer receita.

Uma boa opção, e que dá um sabor especial, é acrescentar 4 colheres de chocolate (cacau) em pó, ou frutas congeladas, na hora de processar os ingredientes no liquidificador.

