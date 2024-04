Bolo de Cenoura: queridinho das mesas e ideal para qualquer momento!

Alto contraste

O queridinho do Brasil depende da Escolha certa dos ingredientes.

Ele é um dos sabores queridinhos do Brasil. Pode estar no café da manhã, no café da tarde, na sobremesa ou até no lanche. Combina com café, com refrigerante e até com água. O bolo de cenoura é sempre uma ótima opção e costuma agradar aos diversos paladares, mas você já parou para pensar de onde vem essa receita?

Especialistas acreditam que o bolo de cenoura tenha surgido na Idade Média. Naquela época açúcar era algo muito caro e a cenoura, por ter um sabor adocicado, foi acrescentado à produção de bolos e até pudins.

Substitui perfeitamente a necessidade de adição de açúcar e de leite justamente por ser um legume úmido e adequado para massas.

Além disso, é também um bolo que traz benefícios nutricionais: é fonte de vitamina A e C (sua pele e seus olhos agradecem).

Agora, qual o segredo para fazer um bolo de cenoura maravilhoso? O DiFato Tudo Importa foi atrás de uma especialista. Mirian Martins é dona da Lahen Confeitaria Afetiva e é ela quem vai nos ajudar nessa tarefa.

“Não existe segredo, e sim carinho. Começa na hora de escolher as cenouras que irão para sua receita. Melhor escolher as médias, evite as maiores, são mais fáceis de usar e normalmente são mais docinhas”, afirma a confeiteira.

Confeiteira traz dicas para fazer e decorar o tradicional Bolo de Cenoura.

Para cada continente o bolo de cenoura ganhou uma adaptação e coberturas diferentes. No Brasil, por exemplo, ele vem acompanhado de chocolate, mas você já imaginou comer bolo de cenoura com cream cheese? Sim, nos Estados Unidos você encontra essa mistura de sabores.

“A cobertura tradicional de chocolate é muito querida, mas outra bem utilizada é a cobertura de chocolate craquelada, que usa como base a manteiga e o açúcar. Mas o brigadeiro tradicional cremoso faz sucesso. Sobre usar outras coberturas também é super possível. Um brigadeiro de especiarias cai bem, por exemplo. Mas optar pelas neutras também pode fazer sucesso, algo como um brigadeiro branco. Para quem gosta de algo mais inusitado, uma opção seria adicionar calda de açúcar de confeiteiro com limão-siciliano” orienta Mirian.

O Importante é usar a criatividade. Uma super dica da Mirian é bater muito bem as cenouras e nunca bater a farinha, pois ela deve apenas ser incorporada na massa. “Isso faz uma grande diferença” finaliza.

Ficou com água na boca? Então que tal fazer um bolo de cenoura? A receita também está aqui.

Para a Massa:

Ingredientes

3 cenouras médias raladas

3 ovos

1/2 xícara de óleo de canola

2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo

2 xícaras de açúcar

1 colher de sopa de fermento em pó

Uma receita que combina com uma variedade de coberturas.

Modo de fazer:

É uma receita bem prática feita em um liquidificador. Comece batendo a cenoura, os ovos e o óleo. Acrescente aos poucos o açúcar e bata até ficar uma massa homogênea, lisinha. Em uma tigela misture a farinha de trigo e o fermento. Acrescente as cenouras batidas e misture levemente. Leve ao forno preaquecido a 180 °C e asse por aproximadamente 40 minutos.

Para a Cobertura

Ingredientes

3 colheres de sopa de chocolate em pó

1 colher de sopa de manteiga

1 xícara de leite

1 xícara de açúcar

Modo de fazer

Misture todos os ingredientes em uma panela. Leve em fogo médio, sempre mexendo, até levantar fervura. A cobertura estará pronta quando começar a soltar do fundo da panela.

Dica de ouro, espere o bolo esfriar para acrescentar a cobertura ainda quente.

Curiosidades: o bolo de cenoura tem data comemorativa, dia 03 de fevereiro, mas claro pode ser feito e comemorado todos os dias.

Para mais dicas da Mirian acesse @lahendolce no Instagram.