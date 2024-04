DiFato Tudo Importa |Do R7 e Dionisio Freitas

Spray colorido e glitter: como deixar o Carnaval das crianças colorido e saudável O cuidado com maquiagem e tintas para cabelo podem fazer toda a diferença durante os quatro dias de folia

Criança maquiada para o Carnaval Criança maquiada para o Carnaval (Freepik/@artursafronovvvv)

O Carnaval chegou e você já escolheu a fantasia da meninada? Opções de bloquinhos são muitas e os pequenos ganham programação especial para a diversão.

Claro que a fantasia é responsável por trazer o lado lúdico da festa. Para pais e filhos é quase que um item obrigatório para entrar no clima da folia. Seja na rua ou nos clubes, o importante é estar bem colorido e pular ao som das marchinhas.

Mas há alguns anos vimos a maquiagem e os cabelos coloridos ganharam mais força nesses festejos. Na minha época usávamos água de papel crepom, mas hoje existem os sprays.

Será que essa tinta e tanto glitter são saudáveis para a meninada?

O que fazer para não transformar quatro dias de brincadeira em semanas ou até meses de dor de cabeça?

“Opte sempre por maquiagens hipoalergênicas e dermatologicamente testadas, desenvolvidas especialmente para crianças. Estes produtos são formulados para minimizar o risco de reações alérgicas e irritações”, pediatra Aldo Rodrigues, médico do Espaço Pediátrico Acalantto, em São Paulo.

Pediatra Aldo Rodrigues orienta sobre cuidados com adereços para o carnaval das crianças Pediatra Aldo Rodrigues orienta sobre cuidados com adereços para o carnaval das crianças (Arquivo Pessoal)

Dicas importantes para os pais dos pequenos foliões:

- Antes de pintar ou aplicar qualquer produto, faça um teste no antebraço da criança para a maquiagem e glitter e numa área discreta do cabelo para o spray. Assim vai ser possível verificar se existe alguma reação adversa. Testar um dia antes evita surpresas.

- Ao aplicar maquiagem e sprays de cabelo, evite áreas sensíveis como olhos e couro cabeludo. A precaução pode prevenir irritações desnecessárias e garantir que a diversão não seja interrompida.

- Depois da festa, é importante remover completamente a maquiagem e os produtos do cabelo. Utilize produtos de limpeza suaves, específicos para crianças, para não agredir a pele delicada. Seguindo essas dicas simples, podemos assegurar que essa festa seja memorável e livre de preocupações para todos.

Outra dica do nosso blog é comprar esses itens em lugares confiáveis, com produtos de marcas conhecidas. Economizar nesse caso pode ser uma péssima opção. E se for descolorir o cabelo procure profissionais especializados, pois os riscos são ainda maiores.

E antes de cair na folia faça aquele lanche leve e saudável, reforce a mochila com muita água e sucos naturais e boa diversão.