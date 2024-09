Como manter a saúde com as queimadas e o clima seco? O DiFato Tudo Importa ouviu especialistas e traz dicas sobre como manter a saúde em meio a mais forte onda de calor já registrada esse ano no país DiFato Tudo Importa|Dionisio FreitasOpens in new window 04/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2024 - 02h00 ) ‌



Nos últimos dias, vimos a maior queimada registrada na história do país. Sentimos o aumento das temperaturas e uma mistura bastante perigosa para nossa saúde. Calor, clima seco e a fumaça das queimadas. Para se ter ideia, a manhã desta terça-feira começou com uma São Paulo cinza, coberta por uma densa névoa e a notícia de que 9 focos de incêndios permaneciam ativos no interior do estado. Outro exemplo de regiões atingidas por essa situação é Brasília, no centro-oeste, que passa pela mesma situação e a maior estiagem em 14 anos. Por conta das queimadas (mais de 10 mil) o Amazonas teve o pior mês de agosto desde 1998.

Essa combinação não só afeta a qualidade do ar, mas também traz uma série de riscos à saúde. Especialistas alertam que a baixa umidade do ar e a presença de partículas de fumaça podem agravar problemas respiratórios e cardiovasculares, além de causar desconforto geral.

A primeira recomendação para minimizar os impactos desse cenário é manter-se bem hidratado. Beber água regularmente ajuda a manter as vias respiratórias úmidas, facilitando a respiração e reduzindo a irritação causada pelo ar seco e poluído.

Outro ponto importante é a umidificação do ambiente. Usar umidificadores de ar em casa ou no trabalho pode ser extremamente benéfico. Na falta desses aparelhos, uma alternativa simples é espalhar recipientes com água pelos cômodos ou pendurar toalhas molhadas, o que ajuda a aumentar a umidade relativa do ar.

A saúde dos olhos deve ser redobrada nesse período. Olhos ressecados, irritados e a propagação de doenças infectocontagiosas também se tornam comuns. “A hidratação é importante e o uso de óculos com proteção ultravioleta. Além dos cuidados de higiene, principalmente, com relação a conjuntivites virais que são mais comuns nesse período, bem como a lubrificação da superfície ocular com colírios lubrificantes, de preferências os sem conservantes” afirma o oftalmologista e especialista em cirurgia refrativa Luciano Soter.

A saúde dos olhos deve ser redobrada nesse período. Olhos ressecados, irritados e a propagação de doenças infectocontagiosas também se tornam comuns

Para quem sofre de problemas respiratórios, como asma ou bronquite, é essencial seguir rigorosamente as orientações médicas e manter a medicação em dia. Em casos de piora dos sintomas, procurar atendimento médico é fundamental para evitar complicações mais sérias.

As atividades físicas ao ar livre devem ser evitadas, especialmente nos horários de pico de calor e quando a qualidade do ar está mais comprometida. Para aqueles que não querem abrir mão dos exercícios, o educador físico Daniel Xavier traz a dica: “o ideal é fazer em ambientes fechados e climatizados para evitar a inalação das fumaças, mas se quiser manter exercícios em ambiente abertos, nas ruas e parques, por exemplo, o ideal é fazer uso de máscaras para inalar, o menos possível, a fumaça das queimadas que acaba prejudicando e irritando as vias aéreas”. Fazer o consumo de isotônicos, água de coco e se manter hidratado é outra dica do Daniel.

As atividades físicas ao ar livre devem ser evitadas, especialmente nos horários de pico de calor e quando a qualidade do ar está mais comprometida

A alimentação também desempenha um papel crucial na manutenção da saúde. Incluir alimentos ricos em água, como frutas e vegetais, na dieta diária pode auxiliar na hidratação do corpo. Além disso, é importante evitar alimentos muito salgados ou gordurosos, que podem intensificar a sensação de mal-estar.

Nesse período a Nutricionista Monique Guerra traz um conselho que faz bem a saúde e até mesmo o bolso, “prefira o consumo de frutas e aproveite as da estação como kiwi, melancia, morango, mamão e amora. A safra é maior nesse período e ficam mais baratas”. Além disso, Monique reforça a necessidade da conscientização de hidratação constante.

Incluir alimentos ricos em água, como frutas e vegetais, na dieta diária pode auxiliar na hidratação do corpo

Manter a pele hidratada também é outra dica recomendada. Procurar um dermatologista é essencial também para encontrar o produto ideal, principalmente, para quem tem problemas com acne e alergias.

É importante estar atento às informações divulgadas pelas autoridades sobre a qualidade do ar. Aplicativos de previsão do tempo e sites especializados podem fornecer dados atualizados, ajudando a planejar atividades diárias de forma a minimizar a exposição aos poluentes.

Para Paula as empresas precisam nesse período readequar a rotina dos funcionários

Mudar a rotina profissional também faz parte dessa fase. De acordo com Paula Campoy, presidente da Aliança para Saúde Populacional, as empresas têm um papel crucial na proteção da saúde de seus colaboradores. “As condições de trabalho durante o período de queimadas devem ser reavaliadas pelas empresas. A fumaça pode agravar doenças respiratórias e aumentar os casos de internação hospitalar. É essencial que as empresas adotem medidas preventivas para minimizar os riscos à saúde de seus funcionários,” afirma.

Entre as recomendações estão:

1. Implementação do Home Office

Uma das medidas mais eficazes para proteger os trabalhadores durante a temporada de queimadas é a implementação do home office. “Quando possível, as empresas devem oferecer a opção de trabalho remoto, reduzindo a exposição dos colaboradores à poluição do ar,” sugere Campoy. Isso é especialmente importante para trabalhadores que pertencem a grupos de risco, como aqueles com asma, bronquite ou outras condições respiratórias crônicas.

2. Criação de Ambulatórios no Escritório

Para as empresas onde o home office não é viável, a criação de um ambulatório no local de trabalho pode ser uma alternativa importante.

3. Campanhas de Conscientização e Hidratação

É recomendado que as empresas promovam campanhas de conscientização sobre os cuidados necessários durante as queimadas. “Lembretes regulares sobre a importância de manter-se hidratado e de evitar atividades físicas ao ar livre durante picos de poluição são medidas simples que podem fazer a diferença,” explica Campoy.

Além disso, existe ainda a possibilidade de flexibilizar os horários de entrada e saída para reduzir a exposição dos trabalhadores aos poluentes.

Também é aconselhável evitar bebidas alcoólicas e cafeinadas, que podem contribuir para a desidratação.

Em tempos de clima seco e queimadas, a conscientização e a adoção de medidas preventivas são ferramentas poderosas para proteger a sua saúde. São pequenas mudanças no dia a dia para atravessar esse período com mais segurança e bem-estar.