Corrida é meu remédio e me liberta a cada gota de suor. O que você faz pela sua saúde mental? Após o trabalho, exercício físico permite me reconectar comigo mesmo e entender melhor o que realmente importa DiFato Tudo Importa|Dionisio Freitas 20/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 20/11/2024 - 02h00 )

Achei na corrida uma maneira de manter o corpo e a mente em forma. Bem longe do estresse.

“Às vezes, a gente não consegue perceber como hábitos simples trazem benefícios gigantes. Eu uso a corrida como escape e resumiria essa rotina em “correndo pela sanidade”. Quer conhecer a minha jornada diária? Então segue o texto …”

Oi, gente, hoje quero contar um segredinho para vocês e um pouco do meu dia a dia no Cidade Alerta, da RECORD. Quem assiste sabe que são 3 horas e 40 minutos de pura adrenalina e de muita, muita informação, sempre de forma intensa. Manter a cabeça no lugar em meio a tantas notícias pesadas é um desafio e tanto, e muitos de vocês me perguntam como consigo manter o equilíbrio. Foram alguns anos de tentativas, mas encontrei uma maneira eficaz de lidar com isso: a corrida.

Assim que desligo a câmera, me despeço dos colegas e vou direto para a academia (ou, às vezes, no início do dia). Durante 45 minutos, esqueço o mundo lá fora e me concentro apenas em correr. É incrível a sensação de liberdade que sinto enquanto os pés batem na esteira ou no asfalto. Sinto que cada gota de suor parece levar embora um pouco do estresse acumulado do dia. Vocês já tentaram isso?

Correr me oferece uma dose poderosa de endorfina, aquela substância que a ciência chama de “hormônio da felicidade”. Elas ajudam a melhorar o humor e reduzir a ansiedade, algo que todo jornalista conhece bem. É como se a corrida me recarregasse, preparando meu corpo para enfrentar o próximo dia com energia renovada.

Cada gota de suor tem o poder de me libertar do estresse. arquivo pe

Além de clarear a mente, a corrida traz benefícios físicos que não se podem ignorar: melhora a saúde do coração, aumenta a resistência e ajuda a manter o corpo em forma. Mas, para mim, o maior ganho é mesmo mental. É um tempo que tenho só para mim, onde posso refletir, planejar e, muitas vezes, encontrar soluções para os desafios do dia a dia.

Durante esses minutos preciosos, também me dou ao luxo de sonhar e pensar no futuro. A corrida se torna um espaço de introspecção, onde posso me reconectar comigo mesmo e entender melhor o que realmente importa. Essa pausa mental é crucial para manter o foco e a eficiência no trabalho.

Às vezes, até consigo correr e atender ligação de uma amiga que, assim como eu, ama conversar. A fórmula “DioZan” é garantia de pelo menos duas horas de conversa enquanto corro. Sim, consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. DioZan é a junção de Dionísio e Luiza Zancheta (essa conversa mais que eu 😃).

Outra coisa bacana é a disciplina que a corrida impõe. Manter uma rotina diária exige compromisso e organização, características que se refletem no meu trabalho. Aprendi a importância de ser persistente e de sempre buscar dar o meu melhor, tanto na pista quanto na redação, no estúdio e nas ruas.

E tem mais: correr me ajuda a dormir melhor. Estudos mostram que exercícios regulares melhoram a qualidade do sono, e posso confirmar isso. Uma boa noite de sono faz uma diferença enorme no meu humor e na disposição para encarar o dia.

Em termos de perda de peso, a velocidade e a intensidade do treino, que você passa a ter com a rotina de exercícios, desempenham papéis importantes. Por exemplo, uma corrida moderada a 8 km/h pode queimar cerca de 600 calorias por hora, o que, combinado a uma dieta equilibrada, traz uma perda significativa de peso ao longo do tempo. Eu corro em torno de 11 km/h, mas cheguei a isso com muito treino. Antes de correr, claro, procure um médico para aquele check-up.

É importante começar devagar, aumentando gradualmente a intensidade e a duração das corridas. Descansar também é importante, então nada de correr todos os dias. Essa pausa ajuda a recuperação muscular e a prevenir lesões. Hidratação adequada e o uso de calçados apropriados também são fundamentais para diminuir o impacto e danos às articulações.

Em resumo, a corrida é meu escape, meu momento de paz em meio ao caos. Para quem vive uma rotina intensa como a minha, encontrar uma atividade que ofereça esse alívio é essencial. E assim, dia após dia, sigo correndo, buscando equilíbrio e sanidade a cada quilômetro.

Vamos correr?

