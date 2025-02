Das tensões do jornalismo à serenidade das velas: minha jornada de autocuidado Aprenda a fazer velas aromáticas! A combinação do trabalho manual e da aromaterapia resultam em relaxamento mental DiFato Tudo Importa|Dionisio FreitasOpens in new window 15/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/01/2025 - 02h00 ) twitter

Na rotina do Cidade Alerta, onde passo quase quatro horas diárias mergulhado em histórias policiais, aprendi que a intensidade do jornalismo pode consumir nossa energia vital. É um processo de doação e agilidade que exige muito. Como repórter, lido constantemente com narrativas densas, que carregam o peso da violência urbana e do sofrimento humano. São histórias que, querendo ou não, deixam marcas em nossa alma.

Foi buscando uma forma de aliviar essa carga emocional que descobri um hobby terapêutico surpreendente: a arte de criar velas aromáticas. Segundo psicólogos e terapeutas ocupacionais, o trabalho manual combinado com aromaterapia atua diretamente no sistema límbico, responsável pelas emoções, proporcionando um estado natural de relaxamento e mindfulness.

Criar velas aromáticas ajudam no relaxamento da mente Gerada por IA

A psicologia e a terapia ocupacional explicam que o processo criativo manual funciona como uma forma de meditação ativa. Enquanto derreto a parafina, seleciono as essências e preparo os moldes, minha mente se desconecta naturalmente das tensões acumuladas durante as reportagens. É como se cada vela que produzo levasse consigo um pouco do peso que carrego das histórias que conto.

Uma das minhas receitas favoritas é a “Vela da Serenidade”: utilizo 500g de parafina, 30 gotas de óleo essencial de lavanda, 15 de camomila e um pavio de algodão médio. A lavanda, conhecida por suas propriedades calmantes, combinada com a suavidade da camomila, cria um ambiente propício para a paz mental após um dia intenso de trabalho.

Outra criação que me traz especial conforto é a “Vela do Equilíbrio”: misturo 500g de parafina com 20 gotas de óleo essencial de bergamota e 20 de ying yang. Estudos mostram que esta combinação auxilia na redução da ansiedade e promove bem-estar emocional - exatamente o que precisamos após horas de tensão no ar.

Para os dias particularmente desafiadores, desenvolvi a “Vela da Renovação”: 500g de parafina, 25 gotas de óleo essencial de hortelã, 15 de eucalipto e 10 de alecrim. Esta mistura energizante ajuda a limpar a mente e renovar as energias, sendo especialmente útil após coberturas emocionalmente exaustivas.

A forma de fazer é simples, em uma panela esmaltada derreta a parafina (faço isso em banho-maria para evitar acidentes a partir do contato da parafina com o fogo), em seguida escolho um recipiente próprio para velas. Com a parafina derretida acrescento as essências. Despejo a mistura no recipiente, coloco o pavio e espero esfriar. Pronto, a partir daí é só aproveitar.

Quando acendo velas, encontro paz Gerada por IA

Os benefícios dessa prática são respaldados por diversos estudos em aromaterapia e psicologia. A combinação entre o trabalho manual e os aromas terapêuticos estimula a produção de serotonina, o neurotransmissor do bem-estar, enquanto reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. É uma forma natural e criativa de processar as experiências intensas que vivencio no trabalho.

Hoje, fazer velas tornou-se meu santuário particular. É onde transformo a intensidade do jornalismo policial em algo belo e terapêutico. Para meus colegas de profissão que enfrentam desafios semelhantes, sugiro: encontrem sua própria forma de arte terapêutica. No meu caso, cada vela que acendo representa não apenas luz, mas também a capacidade de encontrar paz mesmo nas profissões mais desafiadoras.

Nota de Segurança: Ao fazer velas, sempre utilize materiais apropriados, mantenha o ambiente ventilado e siga as precauções básicas de segurança com materiais quentes.

