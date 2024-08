Dicas de leitura: seja f*, mas com autorresponsabilidade Nessa semana, duas dicas de leituras que vão bater forte na sua forma de encarar a vida. Leituras que me ajudaram a mudar minha maneira de enxergar meu futuro DiFato Tudo Importa|Dionisio FreitasOpens in new window 07/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2024 - 02h00 ) ‌



Veja dicas de livros que podem melhorar a sua vida Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O que você faz para obter seus melhores resultados? Qual o melhor caminho? Deus proverá ou está na hora de arregaçar as mangas?

Durante muito tempo, deixei minha vida pessoal e profissional ser tomada por um turbilhão de incertezas. Deixei-me “seguir com a marola” e me frustrava por não entender por que as coisas não aconteciam para mim.

Muitas pessoas querem assumir o controle da própria vida, mas não sabem por onde começar e, principalmente, como colocar os planos em prática.

Curiosamente, recentemente tenho recebido mensagens de pessoas que se dizem desafortunadas e que, por mais talento que tenham, não sabem por que ainda não alcançaram seus objetivos. Minha resposta sempre foi: releia a estratégia. Mas, pensando nisso, resolvi pesquisar e ler dois livros que podem mudar seu mindset. Sim, isso funciona.

O primeiro livro é uma edição de bolso. Paguei 15 reais por ele em uma livraria de aeroporto.

Autorresponsabilidade é um manuel para o sucesso consciente. divulgação

O Poder da Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira, é um guia prático e inspirador que quer transformar a vida dos leitores através de uma mudança focada na atitude. Publicado em 2018, o livro apresenta a autorresponsabilidade como a chave para o reposicionamento no caminho do sucesso pessoal e profissional. O conceito central do livro é simples, mas poderoso: assumir a responsabilidade total por todas as áreas da sua vida.

A publicação tem como ponto de partida o momento em que você para de culpar os outros e as circunstâncias externas por seus problemas e assume o poder de mudar sua realidade.

O livro tem seis pilares:

Calar-se em vez de criticar.

Dar sugestão em vez de reclamar.

Buscar a solução em vez de buscar culpados.

Fazer-se de vencedor em vez de vitimizar-se.

Aprender com os erros em vez de justificá-los.

Julgar as atitudes, e não as pessoas.

Os capítulos abordam diferentes aspectos da vida, como carreira, relacionamentos, saúde e finanças. Para mim, O Poder da Autorresponsabilidade é um manual de autoajuda que realmente entrega o que promete, basta colocar em prática.

Nele, você vai conhecer exemplos reais e histórias de mudança, com chances de repetir o mesmo sucesso.

O Poder da Autorresponsabilidade também aborda a importância do autoconhecimento. Vieira argumenta que, para assumir a responsabilidade total da sua vida, é necessário primeiro entender quem você é, quais são seus valores e quais objetivos realmente importam para você.

Carneiro traz dicas para uma vida positiva e engajada. divulgação

O segundo livro é um clássico da autoajuda. Foi o primeiro do gênero que li e deu início a uma verdadeira transformação em mim. Percebi que eu usava minha estratégia de crescimento de forma equivocada. Dividido em capítulos curtos e objetivos, traz abordagens essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional, abordando temas que vão desde a importância de ter uma mentalidade positiva até a necessidade de assumir riscos e aprender com os erros.

Publicado em 2017, é, na realidade, uma coletânea de experiências e lições aprendidas pelo autor ao longo da carreira. Diferentemente de muitos outros livros do gênero, Seja Foda! tem uma leitura fluida e dinâmica, com um tom coloquial e uma linguagem fácil.

Em alguns momentos, você vai perceber que o livro pode parecer repetitivo, mas no processo de alteração de mindset, essa repetição serve para reforçar os conceitos-chave e garantir que a mensagem seja absorvida.

Se você está em busca de uma leitura que vai além dos tradicionais clichês de autoajuda e te traz um manual para a excelência, Seja Foda! é a escolha ideal para começar.

Eu comecei uma releitura de mim mesmo na alternância de livros de autoajuda e de especialização na minha profissão. O gênero me ajuda a não parar no tempo e aumenta minha autocrítica para entender que, às vezes, tomamos caminhos equivocados, mas que existe, enquanto estivermos respirando, tempo para reajustar a nossa linha de sucesso.

Um amigo uma vez me falou: “A vida é um eterno treinamento de política interpessoal e intrapessoal. É preciso aprender a falar por e com você, já que ninguém vai te conhecer se você não souber falar de si próprio e aceitar sua grandeza”.

Vale lembrar que nada nesta vida é uma fórmula, mas a leitura que traz estímulo vai, na menor das hipóteses, te fazer re-enxergar seu futuro.