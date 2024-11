Precisa de uma credencial especial de estacionamento? Leia aqui! CEE, Credencial de Estacionamento Exclusivo para idosos e PCD‘s, agora pode ser emitida por um aplicativo de celular. Sem sair de casa e sem burocracia. Já sabia disso? DiFato Tudo Importa|Dionisio FreitasOpens in new window 06/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/11/2024 - 02h00 ) twitter

Credencial especial para estacionamentos agora pode ser emitida por app Imagem criada por IA via IA Flux Pro

Você passou dos 65 anos ou é PCD e precisa da credencial de estacionamento, mas não sabe como conseguir? Se eu te disser que ela está na sua mão? Está sim e o DiFato Tudo importa vai te explicar… Então já coloca o celular na mão.

Há uma semana, a versão digital da credencial de estacionamento exclusivo para idosos e pessoas com deficiência (PCDs) está disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). O mesmo da CNH digital. Uma novidade que promete transformar a vida de mais de 19 milhões de brasileiros, trazendo praticidade e acessibilidade ao alcance de um toque.

A medida foi implementada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Com isso, aquela velha credencial impressa que ficava no painel do carro é coisa do passado. Com o novo sistema, tudo fica mais fácil e rápido.

Ao acessar a aba condutor na CDT, clique em credencial de estacionamento e siga o passo a passo. arquivo pessoal

Mas como funciona essa novidade? É simples: basta baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) e pronto! A credencial digital estará disponível para uso em todo o território nacional. E o melhor: para os idosos, a validade agora é vitalícia (antes era de 5 anos). Já para as PCDs, a autorização permanece válida enquanto estiverem cadastradas na base do Registro de Referência da Pessoa com Deficiência.

Em entrevista ao portal do Ministério dos Transportes, o Secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão, falou sobre a novidade. “A gente está trabalhando todos os dias para inserir mais e mais serviços para facilitar a vida do cidadão, ampliar as facilidades e diminuir a burocracia”, explica ele. E não é para menos! A novidade fez a burocracia e os deslocamentos desnecessários ficarem no retrovisor.

Uma das grandes vantagens da versão digital é a flexibilidade. Agora, é possível vincular a credencial a um veículo e alterá-lo quando necessário, tudo pelo celular. Pelo aplicativo você vai cadastrar o veículo que está usando na hora. Se precisar trocar de carro, você cadastra a nova placa e pronto. Isso vai garantir ao cidadão mais rapidez e efetividade para acessar o serviço.

basta seguir o passo a passo e não precisa mais imprimir a autorização Ministerio dos Transportes

Mas e a fiscalização, como fica? Os agentes de trânsito e policiais vão comprovar a regularidade de cada automóvel a partir de um aplicativo específico para verificar a validade das credenciais. Basta escanear a placa ou o QR Code do veículo estacionado para confirmar se há uma credencial vinculada para aquele carro.

É importante lembrar que o uso indevido da credencial não é brincadeira. Quem descumprir as regras está sujeito a multas pesadas e até mesmo à remoção do veículo. A infração é considerada gravíssima, são 7 pontos na CNH e uma multa de R$ 293,47. Então use o benefício de forma consciente e responsável.

Com essa inovação, o Brasil dá um salto significativo na modernização dos serviços de trânsito. Esse é um grande passo, já que o uso da credencial digital será cada vez mais frequente. E será de necessidade primária para uma população que está envelhecendo e conseguindo praticidade.

Então, vai lá no aplicativo, leia e aceite os termos, conheça as regras e não esqueça onde estacionou o carro tá? Gostou?

