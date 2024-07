Saiba como proteger o seu CPF de fraudadores e golpistas Ferramentas gratuitas ou pagas podem ser a solução para evitar o uso indevido do seu documento DiFato Tudo Importa|Dionisio FreitasOpens in new window 18/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 18/07/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Algumas dicas podem ajudar a proteger seu CPF Imagem criada por IA via Dalle

Nos dias de hoje, você já deve ter ouvido falar que alguém foi vítima de golpes com contas indevidas geradas por golpistas ou quadrilhas especializadas. Seja a abertura de linhas telefônicas, contas bancárias, cartões de crédito. Existem casos inclusive de pessoas que procuram a polícia para registrar que foram incluídas em sociedades das quais desconhecem ou que tiveram empresas abertas em seu nome sem nem ao menos saber do que se trata. Para conseguir isso, os estelionatários usam seus dados pessoais; o número do CPF é a ferramenta mais usada por eles.

Proteger o CPF contra golpes e uso indevido é uma necessidade cada vez mais urgente e frequente no mundo moderno. Com o aumento das fraudes e do roubo de identidade, é essencial estar atento e tomar medidas preventivas. O DiFato, Tudo Importa traz dicas que podem te ajudar nisso, com ferramentas da SERASA e da Receita Federal Brasileira.

Ferramentas de Proteção do CPF

A mais recente delas é a ferramenta “Proteção do CPF”. Resultado de uma parceria entre a Receita Federal e a Redesim (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios), permite que você bloqueie o uso do seu CPF em novas inscrições de empresas, evitando que fraudadores utilizem seus dados para abrir negócios em seu nome.

O serviço está disponível no site da Redesim. Basta logar com seu gov.br, clicar na aba “proteção do CPF” e seguir o passo a passo. A ferramenta permite bloquear e desbloquear seu CPF para esse tipo de transação.

Publicidade

Ferramentas on line e atenção redobrada ajudam a evitar fraudes Imagem criada por IA via Dalle

No site da Receita Federal, você pode consultar a situação cadastral do seu CPF. Isso permite verificar se há alguma irregularidade ou se ele foi utilizado indevidamente. Você pode emitir regularmente o comprovante de inscrição do CPF para monitorar possíveis fraudes. Para ter acesso a esses serviços e denunciar o uso irregular do seu CPF, acesse: Receita Federal ou ligue 146.

Serviços da SERASA Experian

A SERASA Experian também oferece diversos serviços (mediante pagamento de uma assinatura mensal ou anual, a mensalidade gira em torno de 10 reais) que podem ajudar a proteger seu CPF:

Publicidade

Serviço Antifraude : Monitora o uso do seu CPF e avisa imediatamente caso haja qualquer tentativa de fraude. Você recebe alertas por e-mail ou SMS sempre que seu CPF for consultado ou utilizado de maneira suspeita.

: Monitora o uso do seu CPF e avisa imediatamente caso haja qualquer tentativa de fraude. Você recebe alertas por e-mail ou SMS sempre que seu CPF for consultado ou utilizado de maneira suspeita. Bloqueio de Consultas: Pelo site da SERASA, você pode bloquear consultas ao seu CPF. Uma ferramenta muito útil que impede que empresas verifiquem seu histórico de crédito sem sua autorização. Isso dificulta, por exemplo, que fraudadores usem seu CPF para abertura de contas, emissão de cartões etc.

Para utilizar esses serviços, acesse SERASA.

Não divulgue seus dados e evite preencher cadastros em sites duvidosos Imagem criada por IA via Dalle

Medidas Adicionais de Proteção

Além dessas ferramentas, algumas atitudes podem ajudar a evitar o uso indevido do seu CPF:

Não forneça seu CPF em cadastros desnecessários ou em sites não confiáveis.

Mantenha seus documentos pessoais em local seguro e evite carregá-los sem necessidade.

Monitorar com frequência seu extrato bancário e faturas de cartão de crédito para identificar possíveis transações suspeitas.

Lembre-se: proteger seu CPF é uma tarefa contínua e que exige atenção. Fique atento e mantenha-se informado para garantir a segurança dos seus dados pessoais.