Simples e delicioso: lá vem o azedinho do limão Bolo rápido e prático, com uma receita mais leve e sem leite DiFato Tudo Importa|Dionisio Freitas 16/10/2024 - 02h00

Bolo de limão: uma boa dica para o lanche da tarde Arquivo pessoal/Dionisio Freitas

Ontem eu estava lembrando das minhas aventuras enquanto vivia no Distrito Federal. E me veio uma saudade gostosa, um bolo de limão que eu fazia com minha mãe e que era o preferido de uma coordenadora da Record Brasília, a Aline Nascimento (Amada).

Então decidi compartilhar a receita pra vocês.

Vamos precisar de:

3 ovos

‌



5 xícaras de farinha de Aveia

1 1/2 xícara de açúcar

‌



1 xícara de óleo de canola

1 xícara de suco de limão

‌



1 colher de raspas de limão

1 colher de sopa de fermento

Misture tudo na batedeira ou liquidificador (colocar o fermento depois de bater a massa por uns 5 minutos).

Levar para assar por 40 minutos em forma untada com óleo de coco e farinha de aveia.

Para a cobertura:

2 xícaras de açúcar de confeiteiro

1 xícara de suco de limão

Misture tudo e cubra com o bolo frio. Pode decorar com raspas de limão e, então, aproveite.

