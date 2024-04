Surto de bactéria Listeria em queijos mata duas pessoas nos EUA

Alto contraste

Queijo da Rizo-López Foods Queijo da Rizo-López Foods (Reprodução/Instagram/@tiofranciscocheese)

O CDC, centro de controle de doenças dos EUA, emitiu um alerta para contaminação pela bactéria Listeria em queijos de um fabricante famoso nos Estados Unidos: a Rizo-López Foods. A empresa fez recall de todos os queijos e outros produtos lácteos produzidos em suas instalações. Já são 26 casos notificados da doença, 23 internações e duas mortes. A contaminação já atingiu 11 estados.

Parece algo distante de nós aqui do Brasil, mas só quem já vivenciou os problemas que essa bactéria podem causar na saúde de uma pessoa sabe como é grave esse tipo de contaminação. Nos EUA é a terceira causa de morte com origem alimentar entre a população.

É claro que ela é mais agressiva em quem tem algum comprometimento do sistema imunológico, mas ninguém está imune a esse tipo de doença. Pior: não dá pra perceber se o alimento que você está consumindo está ou não contaminado. É simplesmente uma questão de higiene do local que produz a comida.

Presente normalmente no nosso intestino, essa bactéria pode se espalhar para outros órgãos, fazendo um estrago considerável. Por isso, o alerta feito pelo CDC é considerado grave.

Os produtos foram vendidos nos EUA têm as seguintes marcas:

Camponês

Casa Cárdenas

Dom Francisco

Dos Ranchitos

El Huache

Cidade gastronômica

La Ordena

Rio Grande

Rizo Bros.

São Carlos

Santa Maria

Tio Francisco

365 Mercado de Alimentos Integrais

A Listeria pode ser perigosa principalmente para grávidas, pessoas com 65 anos ou mais, ou com sistema imunológico enfraquecido. Em alguns casos, a Listeria se espalha para outras partes do corpo, resultando em uma condição grave conhecida como listeriose invasiva.

Os sintomas geralmente começam duas semanas após a ingestão de alimentos contaminados com Listeria, mas podem começar no mesmo dia ou até 10 semanas depois.

Os principais sintomas são febre, dores musculares, cansaço, dor de cabeça, rigidez no pescoço, confusão, perda de equilíbrio ou convulsões — em casos mais graves.