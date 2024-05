Arroz carreteiro cozido na cerveja

Alto contraste

Hoje vou fazer a releitura de um dos pratos mais tradicionais do Rio Grande do Sul: o arroz carreteiro. Tradicionalmente, o prato foi apelidado por causa da facilidade do preparo e de alimentos perecíveis embutidos, como a linguiça e o bacon, por exemplo. Além disso, dá pra preparar tudo na mesma panela com muita facilidade.

Primeiro, fui comprar os ingredientes. Dessa vez, não queria gastar muito, sabe? Por isso, comprei apenas bacon e linguiça. Para o bacon perfeito, sempre escolho aqueles não têm muita gordura, e que estão cortados em fatias de um dedo de grossura. Já a linguiça calabresa eu prefiro de uma marca mais cara pra poder tirar a pele com facilidade.

Aí você deve estar pensando... onde que dá pra fazer a releitura???? Já te conto... foi quase no final do modo de preparo. Ao invés da água para cozinhar o arroz, utilizei cerveja. Ficou uma delícia o sabor da cevada no prato. Deu um toque especial pra uma noite diferente em família, mas com um prato tradicional brasileiro. Ah, e não precisa por sal... já que tu colocou bacon.

Nota: 10/10 pelo sabor característico.

Ingredientes:

200 gramas de bacon

400 gramas de linguiça calabresa

200 gramas de arroz

2 latas de cerveja

Modo de preparo:

1- corte o bacon em pedaços pequenos e frite.

2- corte a linguiça em pedaços e frite na mesma panela.

3- coloque o arroz e outros temperos de sua preferência.

4- acrescente a cerveja e deixe cozinhar em fogo baixo.

