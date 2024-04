Lasanha de frango ao molho branco e tomate

Alto contraste

São Paulo, 17 graus. Se no calor eu já abro uma boa garrafa de vinho, imagina quando a temperatura está perfeita para mim? Pois bem, a terra da garoa nos traz muitas surpresas. Não que eu deteste o calor, muito pelo contrário. Na verdade, eu fui criado boa parte de minha vida no litoral maravilhoso do Brasil. Pra ser mais específico, nas lindas praias do Espírito Santo.

Meus amigos costumam dizer que eu teria que assumir um cargo na Secretaria de Turismo do Espírito Santo. O motivo? Em qualquer conversa eu tento incluir as belezas de onde nasci. E não é à toa. São lugares apaixonantes e que cabem no bolso. Mas, isso é papo pra outro momento.

Voltando ao que importa neste instante, imagine uma cena. Um mero escritor de internet sentado em um simples sofá, com uma taça de vinho tinto do Rio Grande do Sul, e com um computador no colo. O ambiente? Luz baixa, amarela, concentrada em cima de uma mesa, de um pendente de 80 reais, acompanhada de centenas de outros focos de luzes vindos da porta de minha sacada. Ah, claro que me refiro à impiedosa São Paulo.

Falando em duro, cruel. Todos estes detalhes ficam ainda mais declarados se estiverem cercados de uma música clássica. Profundo? Não. Só não muito divulgado. E é nesse clima de mistério e muitas interpretações que te despejo a minha receita de hoje.

Depois de quase um ano sem me debruçar sobre uma lasanha de frango, cá me dedico novamente a esse prato que tanto me traz felicidade. É que a tradicionalidade de uma receita europeia, unida à criatividade brasileira, me encanta.

Do molho vermelho ao branco, uma junção que não passa por despercebida aos olhos de quem se propõe a degustar de uma boa companhia de uma garfada.

Ingredientes:

500 gramas de peito de frango

1 cebola média

1 copo de leite

1 pote de requeijão

1 caixa de creme de leite

1 pacote de massa de lasanha fresca

1 pacote de extrato ou molho de tomate

200 gramas de queijo mussarela em fatias

2 colheres de farinha de trigo

Modo de preparo:

1- coloque o frango pra cozinhar na panela de pressão com sal a gosto. Depois, desfie. Tempere com cebola frita e temperos a gosto.

2- para o molho branco: em um refratário, fora do fogo, mexa o leite, a farinha de trigo, o requeijão e o creme de leite. Sal a gosto.

3- leve ao forno e mexa até engrossar.

4- hora de montar a lasanha. Primeiro coloque o frango desfiado. Depois, um pouco de queijo mussarela. Depois, o molho branco. Na sequência a massa da lasanha.

5- por fim, coloque o molho de tomate e acrescente o queijo por cima. Leve ao forno até dourar.