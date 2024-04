Maminha desmanchando com purê de batatas

Alto contraste

É uma peça que vai desmanchar no prato É uma peça que vai desmanchar no prato (Rafael Ferraz)

Passamos o Carnaval, e não posso deixar de comentar o que rolou no desfile da Estação Primeira de Mangueira. Gente, homenagear os 50 anos de carreira da Alcione não é tarefa fácil. Mas a escola (que sempre foi prestigiada pela Marrom) conseguiu cumprir essa missão com muita maestria. Inclusive, pra escrever a receita de hoje tô aqui ouvindo... Alcione.

Como um bom samba pede, tô aqui com uma cerveja trincando. Pra acompanhar, decidi fazer maminha com purê de batatas. Mas não é qualquer maminha. É uma peça que vai desmanchar no prato. Até com colher você pode cortar os pedaços pra fazer o teste de eficácia do que estou falando.

Bom, mas pra que tudo saia como planejado, capriche na escolha do supermercado. Não dá pra comprar qualquer peça. Dessa vez, fui no 'sacolão' que tem aqui na Barra Funda. De longe já vi um pedaço bonito de maminha. O preço do quilo também me encarou, em 500 gramas eu paguei R$ 26. Um preço bom, já que não tinha nenhuma gordura.

Toda vez que faço uma carne dessa, pra desmanchar, utilizo a panela de pressão. Aí vai o meu truque. Eu tempero a carne num refratário e deixo mais ou menos uns 30 minutinhos pegando os temperos. Depois, na panela de pressão mesmo, eu dou um fritadinha em cada lado. Depois, pra cozinhar, coloco uma xícara de extrato de tomate e água até cobrir a carne. Pronto!!! Depois que pegar pressão, deixe por 20 minutos.

Nota: 9/10

Ingredientes:

500 gramas de maminha

1 extrato de tomate

6 batatas inglesas (tamanho que preferir)

1 caixa de creme de leite

100 gramas de queijo mussarela

Modo de preparo do purê de batatas:

1- lave e depois cozinhe as batatas. Não esqueça do sal pra cozinhar.

2- num liquidificador bata as batatas com creme de leite.

3- depois, volte para a panela e aos poucos acrescente o queijo em pedaços. Mexa bem.

Modo de preparo da maminha:

1- tempere a carne e deixe por trinta minutos pegando o tempero.

2- frite cada um dos lados.

3- acrescente uma xícara de extrato de tomate e água até cobrir a carne.

4- deixe 25 minutos depois que pegar pressão.