Poke bowl de frango é fácil e rápido de fazer

Jantar rápido, mas com um sabor inconfundível Jantar rápido, mas com um sabor inconfundível (Rafael Ferraz)

Essa semana foi bem corrida pra mim. Aliás, vou confessar. Parece que depois do Carnaval a minha vida tá meio bagunçada. Preciso voltar aos bons hábitos de por tudo na ponta do lápis pra não meter os pés pelas mãos. Por causa dessa correria, resolvi fazer um jantar rápido, mas com um sabor inconfundível.

Sempre tenho peito de frango no congelador. Por isso, cortei em cubos e resolvi preparar um 'poke bowl' de frango grelhado. Não é a primeira vez que experimento esse prato. No ano passado, quando estava procurando uma alternativa pra não gastar tanto com restaurante japonês, achei o modo de preparo numa revista. Foi na mosca!

Nota: 9/10

Ingredientes:

500 gramas de frango, cortados em cubos

1 colher de sopa de shoyu

1 pimentão

1 cebola

1 colher de sopa de mel

1 colher de amido de milho

cebolinha e sal a gosto

Modo de preparo:

1- tempere o frango com sal e depois grelhe. Acrescente cebola, alho e o pimentão cortado.

2- depois coloque o shoyu, o mel e a água misturada com amido de milho.

3- por fim, decore com mais cebolinha.