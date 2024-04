Strogonoff de grão-de-bico vegano é ótima receita para substituir a carne

Alto contraste

A+

A-

Esse prato aprendi a fazer pra receber um casal vegano Esse prato aprendi a fazer pra receber um casal vegano (Rafael Ferraz)

Como pode? Isso é uma afronta… uma dor que vem e que muitas vezes não vai. Mas, como pode atingir pensamentos tão profundos? Sim, estou falando de um violino. Já é comprovado pelo apelo popular que, quando escutado, o instrumento transparece emoção. Vai depender do que estiver sentindo no momento.

E a resposta é não. Não estou triste, muito pelo contrário, estou vivendo um dos ciclos mais intensos e felizes de minha vida. A conquista de uma família e de um emprego glorioso, digno de me orgulhar. Agora, confesso que sempre fui de sentir emoções diversas, mesmo estando em uma realidade distante.

Acredito que é esse “poder” que me ajuda a reportar diariamente tragédias no jornalismo. Sentir e sentir. Expressar e expressar. Calar e calar. Assim como uma boa pontuação e entonação, gosto das variações de uma boa comunicação, alinhada com um montanha-russa de sentimentos.

Falando em junção de muitos fatores, depois de muita enrolação, a receita de hoje, strogonoff de grão-de-bico, tem muito dessas características. Esse prato aprendi a fazer pra receber um casal vegano, então o desafio foi não utilizar o famoso creme de leite. E aí? Como fazer um creme gostoso pra atrair o paladar mais criterioso? Foi aí que descobri o creme de soja.

Num primeiro momento fiquei receoso, mas eu comprei. A média do produto sai por R$ 4,50. Quando cheguei em casa e abri a embalagem, reparei que ele é mais pastoso, mais consistente, e com um cheiro mais forte. Mas, quando unido com o extrato de tomate, ele fica mais suave. Gostei bastante.

Nota: 9/10

Ingredientes:

500 grama de grão-de-bico

1 lata de creme de soja

200 ml extrato de tomate

1 cebola

3 dentes de alho

temperos e sal a gosto

1 pacote de batata palha

Modo de preparo:

1- na panela de pressão coloque o grão-de-bico para cozinhar. Não esqueça do sal.

2- enquanto o grão-de-bico está na pressão, em outra panela frite a cebola, o alho e acrescente os outros temperos.

3- coloque o molho de tomate e o molho de soja, mexa e prove se está com o sabor que pensou.

4- depois do grão-de-bico pronto, retire totalmente a água. Na sequência coloque o grão-de-bico no molho que preparou.

5- se sirva.