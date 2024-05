Uma receita fácil pra não ter nenhum trabalho ao receber os amigos

Alto contraste

A+

A-

Bolinho de feijoada com molho caseiro Bolinho de feijoada com molho caseiro (Arquivo pessoal/Rafa Ferraz)

Já que janeiro acabou e as festividades de fevereiro chegaram, eu não quero ter nenhum trabalho pra receber visitas em casa. Hoje, moro na capital paulista e costumo receber amigos e parentes pra curtir o Carnaval em São Paulo. Mas tem vezes que a gente não quer fazer nenhum prato elaborado.

Como eu estava com muita vontade de tomar uma cerveja pilsen bem gelada, resolvi ir ao supermercado e escolher algo pronto que combine. Primeiro, fui atrás da bebida. Depois, fui na sessão de congelados. De cara encontrei um bolinho de feijoada. Na embalagem estava escrito: "pronto em oito minutos". Era a frase perfeita para os meus ouvidos.

Como já tinha pego bolinho de feijoada, resolvi ir do oito ao oitenta. Do lado tinha um produto que dizia: bolinho de tilápia. Pronto! As duas embalagens iam dar conta do que estava preparando para o dia. Fui para o caixa, paguei e cheguei em casa.

Quando estava colocando a cerveja pra gelar, minha cabeça lembrou de algo importante: não dá pra comer bolinhos sem um molho gostoso. Foi aí que lembrei de uma receita simples e rápida. Peguei um limão, maionese, mostarda, ketchup e pimenta-do-reino. Misturei tudo e... tchan. Molho pronto!

Publicidade

Por fim, se divirta nas variedades. Quando se está com preguiça não tem muita regra pra agradar.

Nota: 8/10 pela qualidade dos produtos.

Ah, não esqueça de me seguir no instagram.com/1rafaelferraz.

Pronto para receber os amigos Pronto para receber os amigos (Arquivo pessoal/Rafa Ferraz)