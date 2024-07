Camisas de time deixam limbo da moda e invadem passarelas e brechós Uma das maiores controvérsias do guarda-roupa masculino perde status de “desleixo” e se torna tendência de estilo Estileira|Danillo CostaOpens in new window 24/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 24/07/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Vini Jr. é um dos adeptos ao blokecore, nome dado à tendência das camisas de time Reprodução/Instagram/@vinijr

Outrora consideradas itens polêmicos no guarda-roupa masculino, as camisas de time caíram no gosto dos amantes da moda e se tornaram uma das maiores tendências de estilo do menswear. Hoje, a peça está em evidência nas passarelas, no street style e até mesmo nos brechós, que se especializaram no garimpo de uniformes. Mas como este símbolo do futebol saiu do banco de reservas para fazer um gol de placa no universo fashion?

Tudo começou com a investida da alta moda nos campos. Após a Versace lançar o que chamou de a “camisa de futebol mais cara do mundo”, em 2018, a Giorgio Armani assinou uma coleção exclusiva para a seleção italiana disputar a Eurocopa de 2020. De olho no lance, a Balenciaga, conhecida por transformar produtos duvidosos em peças de luxo, criou sua versão do uniforme esportivo para seu desfile de inverno 2020 e, mais tarde, vestiu o time francês Rennes.

De olho no sucesso do futebol na Itália, a Versace apresentou, em 2018, a "camisa de futebol mais cara do mundo" Divulgação

Visuais da seleção italiana desenvolvidos pela Armani Divulgação

Uniformes apresentados pela Balenciaga na coleção de inverno 2020 Divulgação

Grife espanhola também vestiu o Rennes, da França Divulgação

Àquela altura, a Balenciaga era a marca mais celebrada do universo fashion e, com seu toque de Midas, acabou germinando a estética blokecore, grande tendência de 2024 que consiste em visuais protagonizados por camisas de time. E, ao que parece, o mood “torcida organizada” está longe de sair de cena. Na última semana de moda masculina de Paris, a Louis Vuitton entrou no jogo com sua interpretação da peça e, nos brechós, elas são a “bola da vez”, tomando as vitrines e araras.

Em seu último desfile, a Louis Vuitton apresentou sua versão da camisa de time Divulgação

Camisas de time são destaque no brechó Rua da Saudade, na Vila Buarque (SP) Danillo Costa

Brechó Item Raro, na República (SP), também mirou forte nos uniformes esportivos Sebastião Ferreira

Como marcar um golaço

A camisa de time está escalada com status de estrela da temporada, mas uma boa assistência é fundamental para ela brilhar. Invista em modelagens maxi, tanto nas bermudas quanto nas calças. Finalizar com meia alta também é uma boa pedida.

Complemente as camisas de time com calças ou bermudas mais folgadas Reprodução/Pinterest

Cuide do seu manto

Camisas de time demandam cuidados diferenciados se você quiser que elas durem. Dono de quase 300 peças, o colecionador Rodrigo N. Souza posta em seu perfil do Instagram algumas dicas valiosas para não danificar os uniformes. Ele aconselha evitar lavar as camisas na máquina, optar por sabão de coco ou neutro e deixar secar na sombra, para que as estampas não descolem. Confira outras sugestões no vídeo abaixo.