Como uma camiseta branca transformou a série ‘The Bear’ em ícone da moda masculina Peça usada pelo personagem principal da trama virou febre entre os telespectadores e desencadeou um verdadeiro frenesi em cima dos visuais do chef Carmy Estileira|Danillo CostaOpens in new window 02/08/2024 - 03h38 (Atualizado em 02/08/2024 - 03h38 ) ‌



Camiseta branca transformou a série "The Bear" em referência de estilo Divulgação

A série The Bear, que varreu os prêmios Emmy e Globo de Ouro no início deste ano, mostra os esforços de um renomado chef para salvar o que sobrou do restaurante do irmão. Dentro deste contexto, diversos temas são debatidos: dramas familiares, ambientes tóxicos, a própria gastronomia… mas a moda, definitivamente, não é um alicerce da história. Então, por que a atração se tornou uma referência de estilo masculino, esgotando os estoques das marcas que aparecem no show?

Tudo começa logo no primeiro episódio, quando o chef Carmy, o protagonista, surge com uma camiseta branca na frenética sequência de abertura da série. De cara, a peça não tem nada de mais. Não tem estampa, texturas diferenciadas, detalhes marcantes… é apenas uma camiseta branca, que poderia facilmente passar despercebida, se não fosse seu caimento perfeito.

Com um tecido maleável e visivelmente confortável, a blusa parece abraçar o corpo de Jeremy Allen White enquanto seu personagem corre para garantir as refeições do dia sob um tratamento de luz vintage que o faz parecer uma espécie de James Dean de avental. Essa imagem sexy e viril atingiu em cheio o público masculino das novas gerações, que não teve contato com a febre das t-shirts brancas no pós-guerra.

Peça básica se destacou por seu caimento perfeito Divulgação

Usadas pelos soldados durante a Segunda Guerra Mundial, as camisetas brancas viraram símbolo de rebeldia por meio de astros como James Dean Creative Commons

O ator Marlon Brando também ajudou a difundir a moda das camisetas brancas no pós-guerra Creative Commons

Conforme The Bear avançava, mais e mais pessoas buscavam a marca da camiseta branca nos fóruns da internet e nas redes sociais, até que os detetives de plantão finalmente rastrearam a peça no “menu” da marca alemã Merz b. Schwanen. A blusa 215 loopwheeled, tricotada em um loop contínuo, custa cerca de 80 euros, algo em torno dos R$ 500 na atual cotação. O preço assustador, no entanto, não impediu o site da empresa de cair por conta da quantidade de pedidos que chegaram após a aparição do item na série.

Daí em diante, tudo o que o chef Carmy vestiu virou roupa-desejo. A jaqueta estilo patchwork usada por ele na primeira temporada, da label dinamarquesa NN07, esgota toda vez que volta ao e-commerce da marca. Não dura 30 minutos, segundo a empresa. A terceira temporada mal começou e a jaqueta verde-oliva que veste o chef em um flashback já está na boca do povo.

Blusa da Merz b. Schwanen é vendida por cerca de R$ 500 Divulgação

Jaqueta estilo patchwork usada por Carmy esgota sempre que retorna ao e-commerce da NN07 Divulgação

Casaco verde-oliva da Barbour Ogston que aparece na terceira temporada já é febre Divulgação

Segundo Cristina Spiridakis, figurinista de The Bear, seu intuito nunca foi fazer de Carmy um símbolo da moda. Ela explica que cada escolha reflete o perfeccionismo do personagem. “Fazê-lo estiloso nunca foi a intenção. Carmy é uma pessoa que aprecia qualidade e clássicos, itens que duram, que não são complexos ou modernos”, disse ela em entrevista à GQ Magazine.

No início da atração, esse traço de estilo descrito por Cristina fica claro quando o protagonista abre um forno cheio de calças jeans vintage e sacrifica um de seus exemplares raros, uma Levi’s Type III de 1955, em troca de alguns quilos de carne para o restaurante. Todavia, a figurista deixa claro que não pretende forçar Carmy como um ícone da moda. O que fizer sucesso, fará organicamente.

Carmy do Brás

Convenhamos: pagar R$ 500 em uma camiseta básica soa no mínimo supérfluo, até porque existem outras opções disponíveis no mercado que têm um bom caimento a um preço mais acessível. Basta buscar pelo elastano na composição das peças. Lojas de departamento, como C&A e Zara, e etiquetas como Hering e Reserva oferecem blusas que se ajustam ao corpo, assim como o exemplar da Merz b. Schwanen. Além disso, é possível buscar o espírito The Bear nas estampas, uma vez que as camisetas inspiradas na série estão super em alta no guarda-roupa masculino.

Camisetas inspiradas na série "The Bear" estão em alta no guarda-roupa masculino Divulgação