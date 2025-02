Conheça sete tendências da moda masculina para o outono-inverno 2025 Semanas de moda de Milão e Paris aconteceram entre 17 e 26 de janeiro, trazendo as apostas do segmento menswear para as estações mais frias do ano Estileira|Danillo CostaOpens in new window 30/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/01/2025 - 02h00 ) twitter

Fila final do desfile da Dior na Semana de Moda Masculina de Paris Divulgação/Dior

Dando início à programação internacional de desfiles, as semanas de moda masculina de Milão e Paris trouxeram, entre os dias 17 e 26 de janeiro, as principais apostas do segmento menswear para o outono-inverno 2025.

Em mais uma temporada sem grandes novidades, as principais grifes do mundo revisitaram tendências e persistiram nos clássicos. Etiquetas como Dior, Saint-Laurent e Louis Vuitton até tentaram flertar com a originalidade, mas os esforços isolados não devem ser suficientes para inspirar o público e o mercado.

Confira a seguir as sete maiores trends vistas nas fashion weeks europeias:

Coisa de pele

As peles, que caíram em desuso após o movimento cruelty free ganhar força na década passada, voltaram com tudo nesta temporada, sendo, sem sombra de dúvidas, o recurso mais utilizado pelas grifes europeias em seus desfiles. Seja na lapela, na gola ou como matéria-prima principal, o material voltou a ser símbolo das estações mais frias do ano, mas agora em versão sintética.

‌



As peles foram a maior tendência das semanas de moda masculina de outono-inverno 2025 Divulgação/Dolce & Gabbana/Prada/Kidsuper/Kolor/Sacai/Kenzo/Wooyoungmi/Hermès

50 tons de marrom

Não é sempre que a Pantone acerta suas previsões referentes à “cor do ano”, mas o Mocha Mousse, apontado pela marca como o pigmento de 2025, veio realmente com força nesta temporada. Os tons de marrom foram unanimidade entre as etiquetas de Milão e Paris, inclusive em visuais monocromáticos, enfatizando o protagonismo da tonalidade neste ano.

Acompanhando a previsão da Pantone, os tons de marrom foram unanimidade Divulgação/Giorgio Armani/Louis Vuitton/Lanvin/Zegna/Acne Studios/Kiko Kostadinov/Sacai/Hermès

Aposta única

E por falar em looks monocromáticos, eles surgiram com frequência nas passarelas europeias. A aposta não chega a ser bem uma tendência, uma vez que o artifício de styling atemporal nunca saiu de moda, contudo, é um estilo de produção que pode ser revisitado com mais constância nas próximas estações.

‌



Os looks monocromáticos são uma aposta prática para as estações mais frias do ano Divulgação/Dolce & Gabbana/Giorgio Armani/Sacai/Comme Des Garcons/Comme Des Garcons/Louis Vuitton/Zegna/Mordecai

Calça de shopping

As calças baggy, febre na moda masculina há pelo menos um ano, permanecerão firmes e fortes nas araras das grandes marcas no outono-inverno 2025. No entanto, a modelagem mais larga ficará ainda mais ampla, ao passo que os tecidos mais fluidos ganharão mais espaço sobre os materiais rígidos. Quanto mais tecido, melhor!

As calças baggy continuam em alta no guarda-roupa masculino Divulgação/Dior/Dolce & Gabbana/Giorgio Armani/Sacai/Kidsuper/Kiko Kostadinov/Acne Studios/Mordecai

Segura, peão!

A estética western retornou à moda masculina em 2020 e desde então é presença certa nas passarelas. Contudo, para 2025, o “estilo cowboy” está mais tímido, aparecendo não como um look completo, mas em acabamentos e peças isoladas. A dica é acrescentar um toque de rodeio ao visual: uma fivela, um chapéu ou uma jaqueta de franjas… Nada muito caricato.

‌



O estilo “agroboy” é uma das apostas da próxima estação Divulgação/Acne Studios/Prada/Sean Suen/Giorgio Armani/Willy Chavarria

Toque de veludo

O queridinho do inverno está de volta aos holofotes! O veludo, tecido comumente usado nas estações mais frias do ano, ressurgiu em várias versões, do cotelê ao molhado, em peças mais fluidas ou na alfaiataria, inclusive em conjuntos.

O veludo, textura típica das estações mais frias, se destacou mais uma vez Divulgação/Giorgio Armani/Louis Vuitton/Emporio Armani/Hermès/Lanvin/Amiri

Sentido!

As peças com inspirações militares fazem parte do guarda-roupa masculino desde o pós-guerra, quando os uniformes usados nos conflitos armados passaram a ser reaproveitados no dia a dia. Em alguns períodos, entretanto, a estética é revisitada. Em 2017, o militarismo reinou absoluto no menswear, e agora, mais uma vez, o mood retorna às passarelas por meio de casacos e acessórios.

O militarismo está mais uma vez em evidência Divulgação/Comme Des Garcons/Giorgio Armani/Emporio Armani/Sacai/Kiko Kostadinov/Dolce & Gabbana/Philipp Plein/Wooyoungmi





