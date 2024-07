Desfile em barcos e chuva impedem Brasil de passar vergonha na capital da moda O mau gosto de nossos uniformes ficou em segundo plano perante as escolhas duvidosas da organização dos Jogos Olímpicos de Paris Estileira|Danillo CostaOpens in new window 26/07/2024 - 17h27 (Atualizado em 26/07/2024 - 18h40 ) ‌



As polêmicas roupas da delegação brasileira acabaram passando despercebidas na abertura das Olímpiadas de Paris Alexandre Loureiro/COB

Após sofrer intensas críticas e gerar um escrutínio na internet em busca dos responsáveis por tamanho mau gosto, os trajes brasileiros desenvolvidos para as Olimpíadas de Paris não nos fizeram passar tanta vergonha na capital da moda. A duvidosa escolha de realizar o desfile das nações em barcos e a forte chuva que atingiu a região do rio Sena acabaram deixando os uniformes em segundo plano.

Para além disso, a combinação de calça branca, blusa listrada, jaqueta jeans e Havaianas criada para vestir a delegação brasileira durante o desfile de abertura pode ter sido equivocada e distante de nossa cultura, mas, no fim das contas, a estética “despojada” acabou fazendo sentido para um passeio náutico.

Desfile em embarcações dificultou a visibilidade das roupas REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Visual descontraído acabou ornando com o passeio de barco idealizado para apresentar as nações Alexandre Loureiro/COB

Confira as reações do público no X (antigo Twitter):

é bom que o barco tá tão longe que nem vai dá pra vê a roupa feia do brasil, vencemos #CerimôniaDeAbertura



pic.twitter.com/249yJ1h2Qm — jhenni 🇧🇷 (@coment_jhenni) July 26, 2024

eu não acredito que a gente fez um auê por dias e dias por causa da roupa do brasil pra termos apenas 24 segundos de tela. — aline ramos (@_alineramos) July 26, 2024

pior que ficou legal o uniforme do Brasil no barco — Lorena (@recatadaedolar) July 26, 2024

Muito de falou do uniforme do Brasil pra cerimônia de abertura mas... Eu gostei 😃 — Aline Muniz (@alynieh) July 26, 2024

ai convenhamos o uniforme do brasil eh fubango mas nem ficou tao feio porque o barco tampou tudo — Mafe 🇧🇷 (@maa_feec) July 26, 2024

No fim achei que esse uniforme do Brasil combinou com o tema náutico da cerimônia de abertura 😂 — Juliana ˢᶜᶜᵖ  (@Juli_Stos) July 26, 2024

Parabéns para a Havaianas que gastou uma bala para calçar todos os atletas e como eles estão dentro de um barco ninguém viu uma unidade de chinelo — DISTRIBUIDOR e GERADOR DE MEMES (@matheuslaneri) July 26, 2024