A febre da customização: de bolsa a batom, veja a tendência que dominou as redes sociais Confira algumas dicas para “dar um up” naquela peça parada em casa Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 22/10/2024 - 00h42 (Atualizado em 22/10/2024 - 19h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bolsas exclusivas e caríssimas são o maior alvo das personalizações Reprodução/Instagram/@marianne_theodorsen

Elementos dos anos 1990 e 2000 estão cada vez mais influenciando a moda atual, e a tendência do momento é a customização de acessórios. Bolsas caríssimas estão ganhando um “glow-up” com chaveiros divertidos e coloridos, e até os produtos de maquiagem entraram nessa onda. Entre as bolsas mais personalizadas está a icônica Birkin, da Hermès, batizada em homenagem à cantora, compositora, atriz e modelo inglesa Jane Birkin.

A originalidade e estilo de Jane também são fontes de inspiração para essas customizações. A artista era conhecida por personalizar sua Birkin com adesivos, pingentes e até pinturas. Se você está antenado no TikTok ou Instagram, basta rolar o feed por alguns minutos para encontrar uma Birkin adornada com pelúcias, correntes, brilhos e uma variedade de enfeites.

Por muito tempo, a Birkin — um item extremamente caro e exclusivo, especialmente quando adquirido diretamente nas lojas da marca francesa — foi sinônimo de status, elegância e riqueza. No entanto, os tempos mudaram: o acesso a itens de luxo está mais fácil, e a necessidade de se diferenciar cresceu.

Customização é, por definição, a ação de adaptar ou personalizar algo conforme as preferências ou necessidades de um indivíduo, proporcionando uma experiência única. Termos como “individualizar”, “particularizar” e “singularizar” são sinônimos dessa prática. Mas se muitas pessoas estão usando os mesmos elementos para customizar seus acessórios, será que o conceito de exclusividade perde o sentido?

‌



Será que essa tendência é uma forma de transformar um símbolo de status em algo mais divertido e moderno, buscando se distanciar de uma nova leva de pessoas que agora têm acesso a esse ícone de riqueza e tradição, o que acabou por diluir um pouco sua exclusividade?

Provocações à parte, se você, assim como eu, adora uma boa customização, veja abaixo algumas ideias de bolsas personalizadas e produtos de maquiagem com opções para “dar um up” naquela peça que está parada em casa ou adicionar um toque de “interessância” ao seu batom favorito.

‌



Chaveiros, ursinhos, correntes e penduricalhos diversos

A forma mais impactante de customizar é criar um contraste marcante entre o item e o acessório. Um exemplo disso é a combinação de bolsas de couro, que têm uma vibe mais pesada, sofisticada e “chique”, com chaveiros de pelúcia inspirados em personagens lúdicos e divertidos, que remetem ao universo infantil. Uma dica é escolher um elemento principal para ser o destaque, como uma Hello Kitty, e complementar com acessórios mais neutros para criar um equilíbrio harmonioso.

Para quem não tem medo de ousar, a regra é simples: “mais é mais”. Esse é o momento de soltar a criatividade e misturar todos os elementos que tragam um toque de diversão e irreverência à bolsa, criando composições únicas e cheias de personalidade.

‌



Bolsas coloridas e estampadas também podem ser customizadas Reprodução/Instagram/@marianne_theodorsen

Não importa o formato e o material da bolsa, quanto mais charms, melhor Reprodução/Instagram/@marianne_theodorsen

Para quem é mais básico, mas divertido, que tal dar um up naquela bolsa de couro preto simples? Reprodução/Instagram/@lorihirshleifer





Makes estampadas e brilhantes

Muitas marcas já abraçaram a tendência da customização, tornando o processo mais prático ao lançar linhas de batons com cases estampadas e colecionáveis, além de charms variados para dar um toque especial à maquiagem.

A Guerlain, por exemplo, é famosa por suas cases elegantes e sofisticadas para os batons Rouge, que vêm até com espelho embutido. Este ano, a Eudora lançou três opções diferentes (e mais acessíveis) de tampas de batom, permitindo que você combine o visual com o mood do dia.

Carolina Herrera foi ainda mais longe, desenvolvendo uma linha completa de customização com cases e charms diversos. Nessa proposta, o batom pode até se transformar em um chaveiro, permitindo combinações únicas e criativas para expressar o estilo de cada um.

As cases são sinônimo de luxo e glamour Divulgação/Guerlain

O mercado nacional também tem opções lindas e acessíveis Divulgação/Eudora

Também existem opções para as maximalistas Divulgação/Carolina Herrera

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.