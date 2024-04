Ainda dá tempo! 10 produtos até R$ 50 que você precisa ter para arrasar na beleza de Carnaval Descubra alguns achados baratinhos que vão te ajudar a brilhar muito e a aumentar a fixação do look durante a folia

Inspiração de make com os glitters soltos da Contém Glitter Inspiração de make com os glitters soltos da Contém Glitter (Reprodução/Instagram @contemglitter)

O Carnaval 2024 está batendo na porta, mas ainda dá tempo de organizar os itens essenciais para arrasar nas makes dos quatro dias de folia. Fiz uma seleção com vários produtinhos por menos de R$ 50 que vão dar um up na beleza e também podem ser usados em outras ocasiões pós-festas.

1. Paleta de sombras coloridas

Todo mundo precisa ter ao menos uma boa paletinha coringa de sombras coloridas. No Carnaval, um toque de cor nos olhos é, provavelmente, o que vai faltar para amarrar a beleza e elevá-la à categoria "make de folia".

Dica: Com as cores certas, a paleta também pode fazer a vez do delineador e blush.

Para quem é mais ousado, é só esfumar uma cor forte por toda a pálpebra móvel, ou misturar mais de um tom com pinceladas únicas (como ensina a influenciadora Angélica Silva no vídeo abaixo). Agora para os mais discretos, use uma cor clara no canto interno dos olhos, ou esfume rente aos cílios inferiores.

Existem opções de paletas completas — com cores básicas de transição além das coloridas —, como a 'Enjoy the Colors', de Mahav, ou uma só com tons coloridos tradicionais, como a 'Euforia', de Lacre 21. Uma versão baratinha de cores neon é a da linha 'Vibe', de Zanphy.

2. Glitter

Esse item é figurinha marcada em todo Carnaval! Quem nunca ficou tirando brilho das roupas e do corpo até o feriado de Corpus Christi? Porém, isso não é desculpa para desistir de brilhar durante os quatro dias mais animados do ano. O produtinho já foi tão incorporado à cultura que ele se apresenta em várias cores e formatos, para todos os gostos.

Para quem quer algo rápido e fácil, mas ainda assim impactante, é só escolher uma paletinha de gel glitter, como as da linha ‘Vibe’, de Zanphy, ou a ‘Joker’, de Mahav, ou os ‘Glow Power’, de Color Make — o gel faz a vez da cola, então é só passar e arrasar. Agora, para quem quer um visual mais elaborado, os glitters soltos de Ppurpurine ou Contém Glitter são a melhor opção.

Mas e o corpo, vai ficar de fora? Jamais! Também existem opções de cremes, sprays e géis específicos para passar dos pés à cabeça, como o gel glitter Faces, de Natura.

3. Pedrinhas

Desde que viraram febre com o lançamento da série Euphoria, as pedrinhas não saíram mais de moda! Soltas ou pré-coladas, elas dão um efeito incrível na make. O único alerta é que pedem um pouco de paciência para serem aplicadas. Nessas horas uma caneta pega-strass ou uma pinça serão seus melhores amigos.

4. Cola para cílios/glitter

A cola para cílios é o adesivo oficial da farra! O produto é mega versátil, então vai te ajudar em várias ocasiões. Serve para colar pedrinhas, glitter, cílios, outros acessórios no rosto e cabelo de maneira segura e duradoura — só saí com água e sabão.

Porém, na hora de aplicar glitter solto nos olhos, a melhor forma é uma cola própria para glitter, como a BT Glue, da Linha Bruna Tavares, que não vai ser tão agressiva na pele sensível.

5. Rímel à prova d'água

Estamos falando de muito calor, suor e, possivelmente, chuva, então uma boa máscara de cílios à prova d’água é essencial. Existem opções que só saem com demaquilante e outras que formam um "filme" encapando os cílios e saem com água quente. Esta segunda é mais gentil nos fios e de fácil remoção — na hora do banho.

Meus favoritos são o 'No Panda', de Vizzela, e a 'Colossal - Super Filme', de Maybelline.

6. Delineador colorido

Para quem quer mais liberdade e possibilidades de criação na make, os delineadores coloridos são uma ótima opção. Desde o gatinho tradicional, até traços gráficos e desenhos no rosto, as possibilidades são infinitas. Uma dica: combinar desenhos com pedras e glitter deixam a beleza mais elaborada e profissional.

Melu tem opções em tom pastel, enquanto Vizzela e Avon (com a linha Color Trend) têm cores mais tradicionais e até metalizadas.

7. Fixador de maquiagem

Costumo dizer para amigos e seguidores que não existe maquiagem sem um bom fixador. Sempre finalizo minha beauté com uma camada generosa do spray para que os produtos derretam e se misturem com o líquido, para poderem secar com um boost poderoso.

O mercado nacional está recheado de opções para todos os gostos e bolsos, mas preciso dizer minhas duas favoritas (uma com brilho e outra sem, pois sou democrática): a bruma fix de Vizzela vai te ajudar a chegar com o make intacto ao final do bloquinho, e o spray de Mahav também, porém tem partículas de glitter para finalizar a beleza com chave de ouro.

8. Demaquilante

Já sentiu aquele pânico ao chegar em casa de uma festa e não fazer ideia de como vai tirar toda a maquiagem do rosto? Por isso, um bom demaquilante é imprescindível. Versão rápidas e práticas, que derretem a make em segundos são os cleasing balms e oils. É só colocar uma pequena quantidade nas mãos e massagear no rosto seco. Depois retire o produto com água abundante ou uma toalha.

Meus BBs (bons e baratos) são: 'Ruby Skin Cleansing Oil', de Ruby Rose; 'Cleansing Oil Vizzela'; 'Bioré Make Up Remover'

9. Fita crepe

Na dúvida de como retirar tanto glitter do rosto sem machucar a pele? Eu tenho a solução: fita crepe. É só passar a parte com cola da fita nas regiões brilhantes antes do demaquilante, e depois retirar o resto da make como ensinado acima.

*Não esqueça de hidratar bem o rosto antes de dormir*

10. Protetor Solar

Aqui peço licença para indicar algo essencial, mas que pode não estar na categoria do "até R$ 50".

Não é porque são dias de curtição que a proteção fica em segundo plano. Então, não esqueça de passar protetor solar no rosto e corpo. Para diminuir os passos, uma dica é trocar a base por protetor solar com cor, por exemplo.

Favoritos: 'Darrow Actine FPS60' (com cor ou sem); 'Antioxidante Hidratante FPS30', de Sallve; 'Protetor Solar Facial FPS60', de Sallve; 'Vichy UV-Age Daily FPS60' (com cor); 'Sun Fresh FPS60' (corporal), de Neutrogena; 'Protect e Bronze' ou 'Protect e hidrata' (corporais), ambos de Nivea.