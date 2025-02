Ainda não decidiu as makes do Carnaval? Veja 20 inspirações para arrasar no bloco Descubra também quais são as paletas de sombra mais versáteis para usar nos quatro dias de folia Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 27/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/02/2025 - 02h00 ) twitter

O Carnaval 2025 já está entre nós, mas ainda dá tempo de separar as referências de make e os produtos necessários para reproduzi-las antes do bloquinho. Pensando nisso, o Makes & Afins juntou em um só lugar as paletas mais versáteis e várias inspirações de beleza.

Melhores paletas para levar na mala de Carnaval

A mala de Carnaval é igual coração de mãe, sempre cabe mais uma coisinha. Mas, o ideal é aproveitar itens que são versáteis, ou seja, servem para mais de um propósito. Pensando na praticidade que a época pede, separamos algumas paletas que, sozinhas (sem outros produtos), são suficientes para criar diversos looks carnavalescos.

Veja todas abaixo:

Paleta Fairytale

A paleta multifuncional Fairytale, de Océane, tem uma diversidade inteligente de cores (elas combinam muito bem entre si e são impactantes por si só) e é super funcional. São 20 tons de sombras e quatro opções de blush, sendo 16 tonalidades metalizadas com diferentes intensidades de brilho, três sombras matte e uma cintilante.

‌



Os blushes tem textura cremosa, deixando um acabamento natural na pele. E para aumentar a durabilidade no rosto, é só finalizar com uma versão em pó por cima, ou um pó translúcido.

Celebration

A Celebration, de Eudora e Niina Secrets, traz 47 cores, dos tons neutros até as cores mais vibrantes (perfeitas para o Carnaval), permitindo a criação de looks, dos mais clássicos até os mais elaborados. Os produtos são divididos em sombra, iluminador, blush e contorno, possibilitando a criação de looks completos.

‌



São 35 sombras em acabamentos matte, cintilante e super brilho multidimensional, e12 cores multifuncionais que podem ser usadas como blush, sombra ou iluminador.

Make B. Real Hype

Make B., de O Boticário, também tem uma paleta multifuncional com ampla cartela de cores. São 56 produtos, sendo eles: 32 sombras com acabamento iridescente, cremoso, mate e metalizado; duas sombras para sobrancelha; um primer de olhos; um gel que transforma sombra em delineador; dois iluminadores cremosos; quatro bronzers; quatro iluminadores em pó; cinco blushes e três pós-translúcidos.

‌



24.1

A paleta 24.1, de Océane, já está no mercado há algum tempo e não é à toa. São 11 tons matte e 13 tons cintilantes, dos clássicos até os mais alegres. As sombras marrons podem ser usadas também como bronzer, enquanto os tons de rosa fazem a vez do blush. Além disso, o diferencial da paleta é um grande espelho interno, uma mão na roda na hora da produção.

Inspirações de makes carnavalescas

Cores misturadas, strass, glitter, pérolas, formas geométricas, adesivos... São tantas opções para incrementar a make do Carnaval 2025 que fica difícil escolher. Para facilitar o processo, separamos 15 inspirações para você reproduzir em casa.

Confira abaixo:

A inlfuenciadora Julianna Motta abusou de sombras brilhantes, adesivos e cristais Reprodução/Instagram/@julianamotta

Sombras multichrome são uma ótima opção para elevar um visual básico, já que entregam mais de uma cor em um mesmo produto Reprodução/Instagram/@jdferrazzo

O Carnaval é um momento para deixar as "regrinhas" de beleza de lado e ousar na criatividade Reprodução/Pinterest

O segredo de um look monocromático é explorar diferentes texturas e dimensões Reprodução/Instagram/@julianamotta





