‘Asoka Makeup’: Conheça a trend que já rendeu mais de 430 milhões de visualizações a brasileira

Vídeo de Camila Pudim atingiu mais de 400 milhões de views (Fotos de Reprodução/Instagram)

Quem consome conteúdos de beleza nas redes sociais já deve ter dado de cara com os vídeos da trend “Asoka Makeup”. Inspirada no filme “Asoka” — produção indiana de 2001 —, a tendência virou febre entre os influenciadores de beleza. Nos vídeos, os criadores se produzem com penteados, maquiagens e roupas inspiradas na cultura indiana, tudo isso ao som de uma das músicas do longa, a chiclete “San Sanana”.

A trend se tornou uma expressão cultural da Índia, furando a bolha do nicho de beleza, visto que as transições dos vídeos são complexas e o efeito surpreendente. Porém, quem se destacou mesmo na tendência foi a brasileira Camila Pudim.

A influenciadora compartilhou dois vídeos seguindo a trend que, juntos, já somam mais de 430 milhões de visualizações e 40 milhões de curtidas. Em um conteúdo sobre os bastidores das gravações, Camila revelou que passou 14 horas seguidas trabalhando em uma das produções.

Quem criou a ‘Asoka Makeup’?

Tudo começou no perfil do criador Ibra (ibrawrrrr) em 10 de março, quando ele publicou um vídeo (assista abaixo) com a música e as transições agora virais para reproduzir uma maquiagem característica das noivas indianas.

A versão de Ibra soma menos de 80 milhões de visualizações nas duas principais redes sociais de compartilhamento de vídeos.

Como reproduzir a make da trend ‘Asoka Makeup’ em casa?

O maquiador Emerson Damas explica que a maquiagem indiana tem uma riqueza de detalhes e cores vibrantes bem características. O foco principal da beleza são os olhos, até mais do que os próprios lábios, com destaque para delineados dramáticos e cílios volumosos.

Para Emerson, o ideal é focar em cores como vermelho, dourado, roxo e azul. Os tons mais tradicionais podem ser usados na boca e nas bochechas, enquanto as cores mais inusitadas podem ser exploradas nos olhos.

Capriche no delineador

Para completar o visual, dando dimensão à make invista em delineados expressivos com produtos pretos bem pigmentados. Finalizar com cílios postiços volumosos é a cereja do bolo para um olhar dramático e penetrante.

“O delineador preto costuma ser aplicado de forma acentuada, com um traço que se estende além do canto externo dos olhos, criando um olhar cativante e expressivo”, continua.

Uma dica: opte por tons de marrom como sombra de transição entre os pigmentos coloridos e a pele, para obter um melhor acabamento.

Realce as sobrancelhas

“Defina e preencha suas sobrancelhas para um olhar mais dramático e expressivo. Utilize um lápis ou gel para sobrancelhas para preencher falhas e criar uma forma definida que complemente o resto da maquiagem”, ensina Emerson.

Escolha um batom ousado

Essa é a hora de ousar com um batom de cor intensa, como vermelho, rosa ou coral. “O batom vermelho é um clássico da maquiagem indiana e adiciona um toque de elegância e sofisticação ao visual”, finaliza.