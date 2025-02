De Martha Stewart a Odell Beckham Jr: estrelas exploram ‘nudes’ em campanha Imagens fazem parte da divulgação da uma nova linha de maquiagens com 21 tons nudes Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 29/01/2025 - 10h21 (Atualizado em 29/01/2025 - 10h36 ) twitter

Odell Beckham Jr. e Martha Stewart exploram nude em campanha Divulgação/MAC

Celebridades norte-americanas como a apresentadora Martha Stewart e o jogador de futebol americano Odell Beckham Jr. exploraram alguns “nudes” em uma campanha nas redes sociais, na noite desta terça-feira (28). O atleta apareceu coberto só por marcas de beijo enquanto se prepara para um banho. Já a apresentadora posou usando somente um robe durante uma “travessura na cozinha”.

As imagens fazem parte da divulgação da nova coleção M·A·C Nudes, de Mac Cosmetics, que apresenta 21 tons nudes para lábios e olhos, abrangendo inúmeros tons de pele.

A proposta era que celebridades se despissem — literalmente! — das suas individualidades e provassem que nude é tudo, menos neutro. Até a atriz Julia Fox (ex-namorada do rapper Kanye West) entrou na brincadeira e apareceu nua no metrô de Nova York.

Julia Fox aparece nua em campanha no metrô Divulgação/MAC

Símbolo ultra masculino, Odell Beckham Jr., de 32 anos, sempre se mostrou envolvido no universo das artes, seja participando de videoclipes ou na primeira fileira de desfiles de moda.

‌



“Sempre fui sobre quebrar barreiras, seja no campo ou na moda. Os nudes provam que a beleza não é apenas para um tipo de pessoa — é para todos que têm coragem de abraçá-la”, conta.

No auge de seus 83 anos, Martha Stewart, que ficou famosa com livros de receitas, decoração e “faça você mesmo”, continua surpreendendo o público com novas facetas. “Sempre acreditei que a beleza deve realçar sua confiança [...] Estou empolgada por fazer parte de um movimento que incentiva todos a se sentirem ousados e lindos em sua própria pele”, revela.

‌



A nova linha conta com tons frios e quentes, entre os acabamentos matte, satinado, lustroso e líquido - além de um novo lápis labial inspirado no ‘Spice’, icônico dos anos 90, mas agora em uma versão com subtom frio: ‘Cool Spice’.

O produto era objeto de desejo da comunidade de beleza há anos e, finalmente, virou realidade.

Para completar a coleção, uma nova paleta de sombras super pigmentadas com seis tons neutros.

