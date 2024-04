Makes e Afins |Mariana Morello, do R7 e Mariana Morello

É o fim da pele reboco? Veja as belezas naturais que passaram pelo tapete vermelho do Oscar 2024 Estrelas cruzaram a entrada do Dolby Theatre deixando sardinhas, manchas, rugas e texturas à mostra; aprenda a reproduzir em casa

Emma Stone venceu o Oscar de Melhor Atriz por Pobre Criaturas

Será que a maquiagem que nós conhecíamos como "de gala", com pele reboco e olhos ultra esfumados, foi embora para sempre? Já faz um tempinho que algumas estrelas estão optando por visuais mais naturais, mas as belezas nunca estiveram tão leves como no Oscar 2024. A "pele nada" roubou a cena para confirmar que: sua melhor amiga é uma pele bem cuidada.

Estrelas de Hollywood cruzaram a entrada do Dolby Theatre, em Los Angeles, deixando sardinhas, manchas, rugas e texturas à mostra. E reforço isso porque um rosto bem tratado não é sinônimo de uma pele livre dessas características.

Veja algumas das belezas naturais que passaram pelo tapete vermelho na noite deste domingo (10).

Sandra Hüller

A maquiadora Jo Baker optou por marcar os olhos com um delineado gatinho preto A maquiadora Jo Baker optou por marcar os olhos com um delineado gatinho preto (Reprodução/Instagram @missjobaker)

Indicada ao Oscar de Melhor Atriz pelo filme Anatomia de uma Queda, Sandra Hüller optou por uma beleza simples e elegante com bochechas marcadas, lábios em um tom de rosa-queimado e um delineado gatinho. Jo Baker, maquiadora responsável pelo visual, contou em sua rede social que o foco do look foi delineado, cílios e sobrancelhas, todos feitos com produtos Benefit Cosmetics.

Jo também revelou que a preparação de pele foi extremamente importante para construir o look natural. O segredinho foi um produto com tecnologia Renewosome e antioxidantes.

Issa Rae

Issa Rae combinou a beleza elegante com um vestido com busto de paetês Issa Rae combinou a beleza elegante com um vestido com busto de paetês (Reprodução/Instagram @joannasimkin)

Produzida por Joanna Simkin, Issa Rae também apareceu com uma pele leve translúcida. O feito é alcançado com o uso de mais produtos em creme, deixando os em pó só em zonas estratégicas (como embaixo dos olhos, por exemplo). Os cremes se misturam melhor com a pele deixando um acabamento natural.

Joanna contou com a linha de produtos do também maquiador Patrick Ta que, embora não esteja à venda no Brasil, faz o maior sucesso na gringa. As makes estão sempre na lista dos virais nas redes sociais.

Para o resultado natural sem o uso de uma grossa camada de produtos, os cuidados com a pele são, mais uma vez, essenciais. E não se engane pensando que só cosméticos caros fazem efeito. Uma rotina básica com limpeza e hidratação (durante o dia acrescentar protetor solar) já vão fazer a diferença no resultado.

Emma Stone

O destaque da beleza de Emma Stone ficou por conta das sobrancelhas marcadas e lábios rosados O destaque da beleza de Emma Stone ficou por conta das sobrancelhas marcadas e lábios rosados (Reprodução/Instagram @officiallyemmastone)

Vencedora do Oscar de Melhor Atriz por sua interpretação da personagem Bella Baxter, de Pobres Criaturas, a maquiagem escolhida por Emma Stone foi simples, porém marcante. Assim como a maioria de suas colegas, Emma cruzou o tapete vermelho com uma pele natural e iluminada, bochechas levemente coradas, olhos discretos com delineado marrom e lábios rosados.

Margot Robbie

Margot Robbie foi esnobada pela academia nas indicações em surgiu toda de preto Margot Robbie foi esnobada pela academia nas indicações em surgiu toda de preto (Reprodução/Instagram @donatella_versace)

Mesmo esnobada pela Academia por sua performance em Barbie, Margot Robbie marcou presença na cerimônia. Usando um longo preto assinado pela maison italiana Versace, a atriz também optou pela naturalidade na maquiagem e no cabelo.

Com pele natural levemente matificada, "olho nada" e lábios nudes com batom mate, a loira deixou os fios bem bagunçadinhos e soltos, contribuindo ainda mais para o conceito "acordei e vim".

America Ferrera

America Ferrera estava deslumbrante com um longo rosa brilhante America Ferrera estava deslumbrante com um longo rosa brilhante (Reprodução/Instagram @americaferrera)

A eterna "Betty, a feia", America Ferrera foi produzida pela maquiadora Linda Hay e o resultado foi uma make que pode ser usada das 7h da manhã às 19h da noite: pele levemente iluminada com as bochechas coradinhas, pouca máscara de cílios e um balm (ou batom) nude-rosado.

A pele estava tão leve que até as sardinhas da atriz marcaram presença. Para reproduzir o feito em casa, duas dicas são: trocar a base por protetor solar fluido com cor, ou misturar um pouco da base com seu hidratante, ou óleo facial.