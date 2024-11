Evento reúne marcas de beleza e creators para discutir importância de influenciadores no setor Encontros visam promover a aceleração da economia criativa no segmento dos cuidados pessoais Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 17/10/2024 - 17h36 (Atualizado em 17/10/2024 - 17h38 ) twitter

Helo Bertolini, co-fundadora da Kohll Beauty Divulgação/Talk TUDO DE BEAUTY

No último dia 9 de outubro, São Paulo foi palco da primeira edição do talk Tudo de Beauty, evento gratuito que visa promover a aceleração da economia criativa no segmento da beleza, reunindo CEOs de marcas, agências de marketing de influência e influenciadores, além de grandes nomes da indústria, para debater temas como influência digital, desenvolvimento de carreira e insights criativos.

Idealizado pelo especialista em marketing de influência no setor de beleza, Tom Candido, o evento acontece também com o objetivo de conectar criadores de conteúdo de beleza às marcas do setor e, neste primeiro encontro, fomentou discussões sobre como construir uma carreira sólida e gerar impacto no mercado.

“Sempre quis criar um ambiente que facilitasse o networking e conversas abertas sobre o que as marcas de beleza realmente esperam dos criadores de conteúdo sem ser um tabu. A ideia é gerar insights que ajudem os beauty creators a evoluírem em suas carreiras muito além da publicidade, é sobre propósito e qual o legado que eles querem deixar para o mundo,” explica Tom.

Nesta primeira edição, o talk recebeu executivos de marcas nacionais de beleza como Carol Bertelli, diretora de marketing e inovação do grupo Dailus; Shirley Costa, fundadora da Nina Makeup; Jonathan Modesto, gerente de branding na Widi Care; Carol Assis, fundadora da Maria Margarida; Helo Bertolini, cofundadora da Kohll Beauty; João Camargo, fundador da BeClub; Raquel Cirqueira, coordenadora de influência na Sallve; Armando Nader, cofundador da Pilea Labs e Janaína Idalgo gerente de marketing e branding na Bauny Cosméticos.

‌



Tom e Alan Vivian, o cabeleireiro calvo Divulgação/Talk TUDO DE BEAUTY

Alan Vivian, conhecido nas redes sociais como o cabeleireiro calvo, também participou do evento e reforça a importância desta conexão. “Já tive casos de indicar produtos e ser um completo estouro. Ao indicar um da Haskell, por exemplo, a marca teve que correr contra o tempo para colocar mais produtos no mercado, pois esgotou. O mesmo ocorreu com o reparador gold black da Amend, e tantos outros”, conta.

“No caso dos reparadores de ponta, após eu iniciar essa conversa e o produto viralizar, ele saiu da cesta ampla e entrou na cesta básica da consumidora de cosméticos. Dados como esses reforçam mais uma vez a necessidade das marcas estarem em contato com os influenciadores, criarem eventos e experiências, mailing, contratarem publicidades e terem pessoas treinadas para olhar e enxergar potencial na comunidade de creators”, explica.

‌



O mercado de beleza tem diversos outros cases de sucesso de produtos que viralizam após serem citados por produtores de conteúdo relevantes e esgotaram em pouquíssimo tempo depois. O fenômeno é um exemplo de como o relacionamento entre marcas e influenciadores é benéfico para todas as partes envolvidas, inclusive para o consumidor que passa a conhecer os produtos de maneira mais completa.





