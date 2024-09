Exclusivo: evento de beleza global traz Kevin Kodra e outros especialistas para masterclasses no Rio É a primeira vez que a experiência acontece no Brasil Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 01/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 01/09/2024 - 02h00 ) ‌



Kevin Kodra é um maquiador e influenciador com mais de 1 milhão seguidores nas redes sociais Reprodução/Instagram/@kevinkodra

As amantes de maquiagem podem comemorar, já que nos dias 2 e 3 de novembro grandes nomes do universo da beleza desembarcam no Rio de Janeiro para ministrar masterclasses ao público. Kevin Kodra, maquiador global da Nudestix, e Taylor Frankle, cofundadora da marca, estarão ao lado de Alexandre Nedellec, Diretor Global de Educação de Rabanne Make Up, e Claudiu Burca, renomado Makeup Artist da Anastasia Beverly Hills, durante os dois dias do SEPHORiA, a maior experiência de beleza do mundo.

Pela primeira vez no Brasil, após edições em Atlanta (EUA), Paris (França) e Xangai (China), o evento acontece no icônico e luxuoso Copacabana Palace.

Durante o encontro, os visitantes poderão conhecer e testar os mais recentes lançamentos do mercado em mais de 30 ativações de marcas como Rare Beauty, Nars, MAC, Too Faced, Wella, Sephora Collection e Real Techniques.

Masterclasses acontecem nos dias 2 e 3 de novembro, no Copacabana Palace Divulgação/Sephora

“Com o conceito ‘Beauty Funhouse’, que remete a um parque de diversões projetado para celebrar a diversidade do universo da beleza, o SEPHORiA é uma verdadeira jornada pelo mundo da beleza, criando uma atmosfera onde todos são convidados para expressar sua individualidade e o seu lado mais autêntico”, celebra Cataldo Domenicis, Diretor de Marketing da Sephora no Brasil.

Para participar da experiência, os interessados podem escolher entre dois tipos de ingressos, que dão acesso aos dois dias de evento e estão disponíveis para compra a partir da quarta-feira (4). Os preços partem de R$ 600 e as duas opções acompanham uma sacola com até 15 produtos full-size.