Maraisa embarca na tendência animal print e surge com maiô de quase R$ 7.000 Sertaneja completou a produção com um ‘chapéu de cowboy’ preto e óculos de sol Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 24/07/2024 - 17h06 (Atualizado em 24/07/2024 - 17h09 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Maiô escolhido por Maraisa rendeu elogios dos fãs Reprodução/Instagram/@maraisa

A cantora Maraisa, de 36 anos, embarcou na tendência animal print e surgiu poderosa nas redes sociais usando um maiô cavado com estampa de onça, nesta quarta-feira (24). “A onça está solta no Araguaia”, brincou na legenda da publicação. A sertaneja completou a produção com um ‘chapéu de cowboy’ preto e óculos de sol.

A peça escolhida é de uma grife italiana, e um maiô do mesmo modelo está à venda por R$ 6.741 em um e-commerce de moda de luxo. O investimento arrancou elogios dos fãs nos comentários da publicação.

“A sertaneja mais graciosa de país! Pode avisar meus amores, é ela”, escreveu uma internauta. “O IBAMA já soltou a nota oficial: CUIDADO, tem ONÇA solta na região do Araguaia, e ela atende pelo nome de MARAISA”, brincou outra.

Curtindo uma folguinha na Praia do Escapole, em Piçarra, no Pará, a cantora já havia arrancado suspiros ontem ao posar com outro maiô que misturava paetês e animal print.

Os cliques chegam em meio às polêmicas e incertezas envolvendo o noivado da sertaneja com o empresário Fernando Moco. Após indas e vindas, o casal resolveu retomar o relacionamento, assumindo a volta com uma publicação nas redes sociais.