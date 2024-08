R7 Testou: saiba qual é o melhor blush nacional de até R$ 50 Cosméticos foram analisados em quatro categorias: apresentação, pigmentação, aplicação e custo-benefício Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 29/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 29/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Redação testou mais de 50 blushes Divulgação/Dailus

O mercado brasileiro de beleza tem uma infinidade de produtos à disposição para atender as mais diferentes necessidades. São blushes de todos os tipos, cores, benefícios e valores. Porém, com tantas opções, até fica difícil escolher. Pensando em facilitar esse processo, o Makes & Afins propôs um teste para a redação do R7. O critério? Blushes nacionais de até R$ 50.

Dez marcas toparam entrar na brincadeira, e 11 mulheres de diferentes idades se juntaram durante uma hora para testar, retestar e trocar opiniões sobre mais de 50 blushes de várias texturas, a fim de eleger o melhor de todos.

Mas, como esse teste funcionou, na prática? Os produtos foram disponibilizados em uma espécie de “circuito da beleza”, com começo e final. As participantes precisavam passar por todas as estações e dar uma nota de 1 a 5 em quatro categorias: apresentação, pigmentação, aplicação e custo-benefício.

Mercado nacional de maquiagem tem opções para todos os gostos Divulgação/Vizzela

Entre muitas limpadas de pincel e higienizadas de mãos, todas chegaram ao final e deram sua opinião sincera sobre os concorrentes.

‌



Observação: os produtos foram aplicados com o mesmo pincel (Chanfrado ‘BFF’ - Vizzela), que foi higienizado com o limpador ‘Let’s Clean Spray’, também de Vizzela, para que a análise dos resultados fosse a mais justa possível.

Blushes testados:

‌



Blush Líquido Soft Cream 3 em 1 - Bauny (R$ 39,87/5g);

(R$ 39,87/5g); Blush em Pó Compacto - Bauny (R$ 42,90/5g);

Blush em Pó - Negra Rosa (R$ 24,90/5g);

(R$ 24,90/5g); Beauty Blush - Vizzela (R$ 34,90/4,6g);

(R$ 34,90/4,6g); Blush em pó - Dailus (R$ 29,90/4,5g);

(R$ 29,90/4,5g); ‘Oh my Blush’ Líquido - Vizzela (R$ 43,90/6ml);

Blush Compacto - Catharine Hill (R$ 29,88/6g);

(R$ 29,88/6g); Cream Blush - Melu (R$ 24,50/9g);

(R$ 24,50/9g); Blush Cremoso - Dalla (R$ 17,90/9g);

(R$ 17,90/9g); Duo Blush ‘Obsidian Gemini’ - Ruby Rose (R$ 30,17/7,9g);

(R$ 30,17/7,9g); Batom e Blush 2 em 1 - Melu (R$ 19,58/9,5ml);

Blush Color ‘Faces’ - Natura (R$ 34,90/3g);

(R$ 34,90/3g); Melon Pop - Ruby Kisses (R$ 44/3g);

(R$ 44/3g); Paleta 4 tons ‘Rare Blusher’ - Ruby Kisses (R$ 50/8g);

Balm Fun ‘3 em 1′ - Vult (R$ 35,99/6,5g);

(R$ 35,99/6,5g); Blush em Pó ‘Meu Blush!’ - Vult (R$ 35,99/3g).

Para um acabamento mais natural, opte por blushes em creme ou líquidos Divulgação/Bauny

Agora, vocês vão descobrir o vencedor de cada categoria, algumas observações sobre os cosméticos com maior destaque, além da nota final de todos os participantes e o grande vencedor.

Apresentação

Não fazia sentido começar a avaliação sem ser pelo começo, certo? Ou seja, pela primeira coisa que vemos, percebemos e sentimos ao entrar em contato com um novo produto. Nesta categoria, o que vale é a primeira impressão que o blush causa. Para isso, analisamos as embalagens com os seguintes critérios a serem avaliados: quantidade de produto; se possuia, ou não, espelho; qualidade e material; padronagem impressa no produto e na embalagem de papel; e o cheiro.

‌



Os grandes vencedores foram a paleta ‘Rare Blusher’ Ruby Kisses e o ‘Oh My Blush’ líquido Vizzela. Entre as observações das juradas, a praticidade de ambos foi o maior destaque. A paleta é compacta e pode ser levada na bolsa. Enquanto o blush líquido cabe no bolso, vem com bastante produto e não tem cheiro forte.

Outra opção que merece menção honrosa por unanimidade no quesito cheiro é o ‘Melon Pop’, de Ruby Kisses. “Cheiro delicioso, espalha super bem, embalagem prática, divônico!!!”, comentou uma jurada.

Pigmentação

Nada melhor do que você conseguir usar uma quantidade menor de produto e, ainda assim, ter um acabamento bonito com a cor intensa. Um dos pontos responsáveis por isso é o nível de pigmentação daquele cosmético - que também define se o produto vai performar bem em peles mais escuras.

Nesta categoria, mais um empate técnico. O ‘Oh My Blush’, de Vizzela, apareceu, mais uma vez, dividindo o pódio com outros dois: Blush em pó Dailus e o Blush em pó Negra Rosa.

A Negra Rosa é uma marca voltada à comunidade preta que se preocupa com a alta pigmentação dos produtos e em produzir cores que valorizem a pele negra - da menos à mais retinta. “Pigmentação perfeita”, disse uma jurada.

O blush líquido tem cobertura construível, então pode ser usado tanto durante o dia, na prática de esportes e para um visual “pele de bonita”, quanto para um look “de noite”. O pó de Dailus pigmenta sem marcar a pele e esfuma muito bem.

Aplicação

O quesito ‘aplicação’ é o mais importante a ser considerado por aquelas pessoas que não têm muita familiaridade com maquiagem e não estão acostumadas a usar blush. A categoria pode também ser considerada como uma continuação da anterior, visto que a pigmentação afeta diretamente na aplicação de um blush.

Quais os pontos a serem levados em conta? Capacidade de esfumar, efeito que deixa na pele e textura do produto. O blush que mais cumpriu com os pré-requisitos foi o ‘Oh My Blush’, de Vizzela. “Praticidade por ser líquido e poder usar na boca e olhos”, “Perfeito! Ótima aplicação e pigmentação”, observaram duas juradas.

Custo-Benefício

Talvez a categoria que mais impacte na hora de realizar a compra, o custo-benefício também é algo importante de se analisar. O mais básico é dividir o valor do produto pela quantidade, chegando ao preço por grama ou ml. Porém, existem outras vantagens.

Um blush é mais vantajoso se pode ser usado também nos olhos e nos lábios, por exemplo, ou se a embalagem traz duas texturas diferentes por um valor semelhante às opções unitárias.

Os vencedores dessa categoria foram o lançamento de Ruby Rose, blush duo da linha ‘Obsidian’, que traz um blush creme e um shimmer, e também o blush em pó de Catherine Hill. Ambos com incríveis 50 pontos (quase unanimidade).

Top 3

Somados todos os pontos nas quatro categorias analisadas, chegamos ao resultado do melhor blush nacional até R$ 50: blush em pó de Dailus, com 188 pontos. “Super lindo, brilhoso, aplicação super fácil. Dá para usar até como iluminador”, pontuou uma jurada.

O restante do Top 3 ficou bem democrático com a paleta ‘Rare Blusher’, de Ruby Kisses, que traz quatro opções de produtos por um ótimo preço, além da qualidade dos blushes ser excelente. E as amantes de blush líquido foram contempladas com o terceiro lugar: ‘Oh My Blush’, de Vizzela.

Confira a pontuação de todos os blushes testados:

Blushes foram avaliados em 4 categorias: Apresentação, aplicação, pigmentação e custo-benefício Arte/R7