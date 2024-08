Reproduza as makes olímpicas de Rebeca Andrade só com R$ 50 Ginasta ama um delineado gráfico e muito glitter Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 01/08/2024 - 03h46 (Atualizado em 01/08/2024 - 03h46 ) ‌



Rebeca Andrade durante a fase qualificatória em Paris-2024 Miriam Jeske/COB

Rebeca Andrade é a atual campeã olímpica no salto com seu ouro em Tóquio-2020 e já garantiu mais um bronze com a equipe em Paris-2024. Mas não é só o talento da ginasta no esporte que chama atenção. Suas makes divertidas e brilhantes também são objeto de desejo durante as transmissões. Hoje, o Makes & Afins vai ensinar como reproduzir os delineados gráficos da atleta em casa só com R$ 50.

Passo a passo

Make 1

- Com uma caneta delineadora, desenhe um traço curvo 1cm abaixo do começo sobrancelha em direção ao final;

- No final do traço (ao final da sobrancelha), faça uma linha reta para baixo de, aproximadamente 1cm (proporcional ao tamanho do seu olho) na direção do canto externo do olho;

- Coloque a ponta da caneta delineadora no canto externo do olho, e trace uma linha para cima, no sentido do final da sobrancelha, até essa linha encontrar o traço feito anteriormente;

- Do ponto de encontro entre as duas linhas, trace com a caneta até o meio do olho;

- Para completar, use um glitter em gel dourado ou um delineador dourado como sombra por toda a pálpebra móvel, com destaque para o canto externo do olho;

- Finalize a pele como preferir.

Produtos:

- Caneta Delineadora para Olhos (Bauny) R$ 37

- Delineador Glitter Shine (Ruby Rose) R$ 12,95

Rebeca ama um delineado gráfico; para reproduzir, sua melhor amiga será uma caneta delineadora Miriam Jeske/COB

Make 2

- Com o delineador glitter dourado, desenhe um traço curvo 1cm abaixo do começo sobrancelha em direção ao final;

- Ainda com o dourado, no final do traço (ao final da sobrancelha), faça uma linha reta para baixo de, aproximadamente 0,5cm, na direção do canto externo do olho;

- Agora com o delineador glitter azul, trace uma linha do canto externo do olho, até encontrar com a linha feita anteriormente;

- Ainda com o azul, do ponto de encontro entre as duas linhas, faça uma linha de, aproximadamente 1cm, em direção ao centro do olho;

- No canto interno dos olhos, trace uma linha rente aos cílios inferiores e superiores na direção do nariz, com um delineador líquido preto, ou uma caneta delineadora preta, até que elas se encontrem (aproximadamente 0,5cm);

- Finalize a pele como preferir;

Produtos:

- Delineador Líquido Color Trend (Avon) R$ 23,99

- Delineador Glitter Shine (Ruby Rose) R$ 12,95

Ginasta usa e abusa de glitter nas suas makes Miriam Jeske/COB