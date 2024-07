Saiba quais são as argolas que dominam as orelhas de Anitta, Maísa, Marina Sena e mais Veja dicas de como usar esse tipo de brinco nos diferentes formatos de rosto Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 24/07/2024 - 10h03 (Atualizado em 24/07/2024 - 10h07 ) ‌



Anitta, Marina Sena e Maísa são adeptas das argolas bold Reprodução/Instagram @bettybrand_

Um dos acessórios mais atemporais são as tão amadas argolas. Os brincos são super versáteis, com texturas, cores, materiais, tamanhos e formas diferentes. Usada desde o Egito antigo, a peça continua sendo reinventada. A novidade do momento são as invenções de Victoria Marques, cabeça por trás da Betty Brand.

Inspirada na avó da Vic, dona Elisabeth (a Betty original), que nunca saiu de casa sem um par de argolas nas orelhas, a marca surgiu em 2022 e traz os brincos nos formatos mais inusitados, sempre sob o conceito ‘bold’ (audacioso, corajoso e arrojado, em inglês) e em uma proposta maximalista, para aquelas mulheres que não querem passar despercebidas.

“A gente quis desmistificar isso de que o acessório max não é prático. A argola max pode ser simples de uma forma atemporal, então, você não precisa pensar em tendência. A minha bisavó, a minha avó e a minha mãe sempre usaram argola grande. Então, é um acessório que daqui a anos vai continuar existindo. A argola é o acessório mais antigo, usado por egípcios como símbolo de poder, status”, afirma.

Argolas reinventadas

O conceito de argola é bem simples: qualquer objeto de forma circular e vazio no meio. Mas isso não impede as mentes criativas de ousarem na hora de desenvolver os acessórios.

“Sempre gostei muito me desafiar, desde pequena gostava de usar o que ninguém tava usando”, conta Victoria, a mente por trás das criações inusitadas da Betty Brand.

Victoria Marques e a avó, Dona Elisabeth, com suas argolas douradas Victoria Marques/Acervo Pessoal

A marca apresenta versões mais clássicas do brinco, para quem gosta do acessório, mas não é tão ousada; e opções divertidas, para quem gosta de explorar novas possibilidades. São argolas que parecem nuvens, outras lembram nós, minhocas e até formas que parecem ter saído de um dos quadros de Van Gogh.

Praticidade dos brincos de argola

As peças logo caíram nas graças de famosas como Anitta, Marina Sena, Maísa, Deborah Secco, Ana Maria Braga, Paolla Oliveira, Lelê Burnier e Bella Campos. Mas por que as argolas diferentonas fazem tanto sucesso? A resposta é: praticidade.

Nada melhor do que ter um único acessório que vai mudar a cara de qualquer look, deixando o visual estiloso e mais arrumado. “Uma mulher que acorda de manhã e vai se arrumar para uma reunião, para o trabalho, quer praticidade, no sentido de um acessório que resolva tudo. Então, independente do que estou usando, a gente sabe que a argola vai combinar”, explica Victoria.

As argolas max são para quem não quer passar despercebido Reprodução/Instagram/@bettybrand_

“Na época que a Betty surgiu, a gente vivia uma realidade de mix de colares, pulseira e anéis. Mas sempre era tudo muito, precisava colocar vários colares, vários brincos, vários anéis. Eu queria trazer uma solução prática de um acessório que traria a imponência e a personalidade que a mulher quer passar, de uma maneira rápida e prática”, conta.

Versatilidade das argolas

Existem acessórios que carregam um estilo específico à primeira vista, como o romantismo dos laços ou a sofisticação de pérolas. Porém, pela variedade de modelos, as argolas podem funcionar em diferentes propostas de looks.

“Se a pessoa tiver um estilo romântico, pode optar por argolas menores. Alguém que gosta de algo mais dramático, vai usar as argolas maiores e marcantes. Já uma pessoa mais elegante, escolhe brincos mais desenhados, com texturas”, explica a consultora de moda e stylist Marina Käfer.

Qual é a argola ideal para meu formato de rosto?

Já entendemos que as argolas funcionam para todos os estilos. Mas são para todos os rostos? Será que existe algum formato de rosto que não é favorecido pelo acessório?

“As argolas, em geral, são em formatos arredondados e acabam acentuando linhas arredondadas do rosto. Quando precisamos alongar o rosto, podemos usar argolas com algum pingente, em formato oval. Agora, se o rosto for mais reto, tipo rosto triângulo, usamos argolas redondas. Em rosto quadrado, optamos por argolas mais geométricas”, ensina a profissional.