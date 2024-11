Taylor Swift surge com 'sardinhas de glitter' e web vai à loucura; veja como reproduzir Vendas da marca que criou o produto dispararam 3.500% após a aparição da cantora usando os brilhos no rosto Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 23/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h00 ) twitter

Cantora incrementou a make básica com os brilhos no rosto Reprodução/Instagram/@fazitbeauty

A cantora Taylor Swift parou a internet ao aparecer usando sardas de glitter durante um dos jogos do namorado, Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs. A estrela apostou na técnica de aplicar brilho e pequenas estrelas para criar o efeito no rosto, um truque que já faz sucesso em carnavais brasileiros. Ela combinou as sardas inusitadas com seu característico batom vermelho e um delineado preto esfumado.

Para alcançar o visual, Taylor escolheu uma forma rápida e prática: adesivos faciais que são aplicados como as tatuagens temporárias de chiclete. O acessório é da marca Fazit Beauty, criado pela norte-americana Aliett Buttelman.

Em entrevista ao USA Today, Aliett revelou que havia enviado amostras do produto para o agente da maquiadora de Taylor, Lori Turk, em maio deste ano, na esperança de ver as sardas brilhantes no rosto da cantora. A meta foi alcançada em menos de seis meses.

Swift apareceu no jogo vestindo um conjuntinho xadrez, botas de cano alto e as sardas metálicas. Curiosamente, quem reconheceu o produto na transmissão foi o marido de Aliett, que estava assistindo à partida.

‌



“Como muitos viram, eu simplesmente comecei a chorar,” diz ela ao portal, referindo-se a um vídeo do TikTok que já foi visto mais de 7 milhões de vezes. “Ver sua marca sendo usada pelo maior ícone da nossa geração é uma validação do trabalho duro que realizamos nos últimos dois anos”, completou ao USA Today.

Buttelman também explicou que desenvolveu os adesivos faciais como uma forma prática, divertida e inusitada de se maquiar. “É a maneira mais fácil de aplicar maquiagem detalhada. Ideal para quem talvez não tenha as habilidades de um maquiador profissional ou está com pressa, mas quer criar designs mais elaborados no rosto. Nós chamamos de ‘glam instantâneo de 30 a 60 segundos’”, afirmou.

‌



Segundo a fundadora, as vendas da marca dispararam 3.500% após a aparição de Taylor usando o produto. Embora a empresa faça entregas no Brasil, o preço de uma cartela com seis adesivos de sardas é bem alto: R$ 91, mais o custo do frete internacional.

Por sorte, sempre existe um jeitinho, e é possível reproduzir o look de forma econômica com apenas dois itens. A combinação de cola de glitter e glitter prata 3D (ou flocado) pode criar um efeito similar. O segredo é aplicar as “sardas” com um pincel grande e fofo, usando uma quantidade mínima de produto para um resultado mais delicado e realista, e ir construindo as camadas conforme o gosto. Para dar um toque extra, vale adicionar algumas estrelinhas espalhadas pelas bochechas.

A única desvantagem da versão caseira é que ela sai na primeira lavagem, enquanto a “tatuagem de chiclete” gringa pode durar até 72 horas.

