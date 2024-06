Veja dicas básicas — e infalíveis — para manter a pele hidratada no frio Mudanças bruscas de temperatura e o frio extremo pedem um cuidado especial com a pele

Hidratar o corpo é importante em todas as estações do ano (Imagem de Freepik)

As temperaturas baixaram drasticamente — principalmente no Sudeste e Sul do país —, e é nesse momento que precisamos ter atenção redobrada nos cuidados com a pele. Hidratar o corpo é tarefa diária, independente da temperatura, porém, quanto mais frio, maior deve ser a potência desta hidratação. Pensando nisso, a dermatologista Vanessa Perusso reforça quatro dicas básicas para evitar o ressecamento e a opacidade da pele.

Hidratação de dentro para fora

O primeiro passo para manter a pele com uma aparência saudável, é aumentar a ingestão de líquidos. “O ar seco, aliado com a diminuição da ingestão de água [no frio], pode causar a desidratação da derme. Consumir no mínimo dois litros de água, todos os dias, ajuda na reposição da barreira protetora da pele, fazendo com que ela fique mais aderente ao receber cosméticos, como os hidratantes, que ampliam a sua proteção”, aconselha.

Dica: ande sempre com uma garrafinha de água — mesmo em casa — para não ter a desculpa da preguiça na hora de se hidratar. Ter fácil acesso à água já é meio caminho andado, agora é só lembrar de beber.

Água quente = Banho curto

“Apesar de ser um momento muito prazeroso em dias mais frios, os banhos longos, com a água em uma temperatura muito alta, pode remover os óleos naturais da pele, contribuindo com o ressecamento. Se não dá para abrir mão de um banho muito quente, o tempo de exposição a essa temperatura deve ser bastante limitado; mas o ideal mesmo é manter a temperatura próxima da corporal, que é cerca de 37 graus. E ainda assim, não ficar muito debaixo do chuveiro”, comenta.

Dica: monte uma playlist com um tempo de reprodução limitado (quatro músicas devem ser suficientes) para a hora do banho. A música parou? Está na hora de desligar o chuveiro.

Hidratação Reforçada no pós-banho

O autocuidado continua após o banho, de maneira ainda mais reforçada durante a temporada de frio. Vanessa comenta que, independentemente da pele ser seca, mista ou oleosa, é fundamental que esteja sempre hidratada. “Aplique o hidratante logo após o banho, enquanto a pele ainda está úmida, para ajudar a selar a umidade. Priorize texturas de alta absorção, agregadas a ativos hidratantes, como o ácido hialurônico e vitaminas. É o combo perfeito para a época de frio”, ensina.

Hidratantes até R$50

- Sérum Deo Hidratante Dove Corporal Hialurônico + Dermo Renovador; Sérum Hidratante Cloy; Neutrogena Body Care Intensive Hidrata & Repara; Nívea Milk; Nívea Beleza Radiante (para peles negras); Manteiga Hidratante Desodorante Corporal La Piel Âmbar Dourado (Eudora)

Hidratação para além do creme

“Sempre indico investir em sabonetes e hidratantes que carregam a manteiga de karité na formulação. Além de manter a hidratação natural, o ativo proporciona uma sensação revitalizante para a pele. Produtos com esse ingrediente costumam ter textura emoliente, deixando todo corpo macio e com toque aveludado”, finaliza.

Produtos com manteiga de karité até R$ 50

Sabonete Cloy Beauty Bar Milk Care; Shower Cream Karité (The Body Shop); Sabonete Líquido Dove Manteiga de Karuté e Baunilha; Sabonete Líquido Corporal Cremoso Karité Instance (Eudora);

