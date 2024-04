Entre zumbis e super-heróis, a festa foi um sucesso

Maria do Caos |Do R7 e Mônica Simões

Minha tia confundiu super-heróis com vilões e acabou fazendo a maior confusão no tema de aniversário do meu filho Minha tia confundiu super-heróis com vilões e acabou fazendo a maior confusão no tema de aniversário do meu filho (Divulgação)

E aí, Mariasss!!!

Como vocês estão? Sei que muitas de vocês se identificaram e muito com o medo de palhaço, igual o da Maria da semana passada.

Recebi cada comentário sobre pavor de festinhas infantis por causa do animador, no caso o palhaço. Falando em festinhas infantis, aproveito o gancho para manter o tema.

Hoje, vocês vão conhecer a história de uma Maria que teve que rebolar para manter o desejo do filho sobre o tema da festinha de aniversário, mas que, na verdade, mudou e muito sem que ela soubesse de nada.

Gente, fala sério! Quem é mãe passa por cada coisa e entendo perfeitamente essa quase loucura de querer que dê tudo certo sempre!

Mamães ou não, venham comigo vivenciar o caos materno da nossa Maria.

Era o aniversário de oito anos do Otavinho e desde os três anos ele escolhe a temática da festinha. Já teve de super-heróis, carrinhos, robôs. Eu pensei que aos oito anos ele tinha mais um tema para se decidir. Rolava até reuniões sobre a festa.

Bem, ele me chamou e disse, em tom bem objetivo: “Mãe, quero que seja sobre os Vingadores”.

O filme tinha acabo de ser lançado e era febre entre as crianças. Aprovei a decisão e fui atrás da organizadora de festas, que, na verdade, é minha tia de 62 anos que se aposentou e resolveu fazer o que mais amava e quis fazer na vida, organizar festas de crianças.

Neste ano, eu estava super ocupada, tinha mudado de cargo e de empresa e eu estava ainda em fase de adaptação, conhecendo tudo e organizando a nova fase. Pela primeira vez, deixei tudo na mão da minha tia, ela era bem cuidadosa e saberia o que fazer.

Um mês antes do aniversário já estava tudo alinhado. Faltavam apenas alguns detalhes. O problema é que naquele ano minha tia também estava em mudança, mas não me disse nada. Ela tinha prometido pra ela mesma um ano sabático, ou seja, não faria nada a não ser focar nela e no autoconhecimento. Minha tia tinha ido a alguns retiros e praticado meditação e entrou em uma busca pela paz interior. Enfim…

No dia do aniversário do Otavinho, tive uma reunião de horas e vários pepinos para resolver. O meu celular não parava de tocar e quando vi eram 25 chamadas perdidas. A festa do meu filho já tinha começado e eu ainda estava presa no trabalho.

Quando consegui sair e cheguei em casa, levei um susto.

Abri a porta e vi decoração de aranhas, morcegos, fantasmas…. Tinha esses brinquedos em formato de bicho por todos os cantos. Os convidados estavam vestidos de zumbis e meu filho também.

Bem, minha tia no auge de seu descobrimento pessoal entendeu que “os Vingadores” eram monstros que se vingavam das pessoas. Não havia Hulk, Homem de Ferro e tampouco o Capitão América.

Mas, quando olhei para o Otavinho, ele estava tão feliz que acho que ele nem notou a mudança.

E o pra misturar bem os temas, o “Super-Homem” bateu na porta com o “Coringa” para animar a festa.

Não entendi foi nada.

O importante é que todo mundo estava feliz.

Só espero que ano que vem minha tia volte dessa viagem astral.

Mariassss, que confusão de ideias! Assim que é bom, quem disse que o caos não pode ser maravilhoso? Eu amo essas reviravoltas caóticas que chegam a resultados positivos.

Nossa Maria teve a festinha do filho virada do avesso e o filho amou! Quem disse que tudo precisa ser milimetricamente perfeito?

E a tia dela será que já voltou dessa busca pelo universo interno? Tenho uma história que fala sobre isso que contarei na próxima semana.

Que vocês tenham dias iluminados!

Um beijo, Marias.